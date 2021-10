Jelang HUT Jatim ke-76, Gubernur Khofifah Ziarah ke Makam Bung Karno

SURYA.CO.ID, BLITAR - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran forkopimda dan kepala daerah melakukan ziarah ke makam proklamator kemerdekaan dan pahlawan nasional, Ir H Soekarno, Senin (11/10/2021).

Ziarah ini menjadi rangkaian napak tilas jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Timur ke-76, yang jatuh pada Selasa (12/10/2021) besok.

Dalam rangkaian HUT Jatim ke-76 ini, Gubernur Khofifah melakukan sejumlah rangkaian ziarah makam.

Sebelum hari ini berziarah ke makam Bung Karno, kemarin Gubernur Khofifah dan jajaran juga berziarah ke makam Gubernur Jawa Timur yang pertama yaitu Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, di Magetan.

Dengan melakukan ziarah ke makam pendiri bangsa dan juga kepada gubernur pertama Jawa Timur, maka diharapkan perayaan HUT Jatim juga diperingati secara khidmat dan renungan. Bahwa nikmat kesuksesan Jawa Timur saat ini tak lepas dari perjuangan dan dedikasi dari para pendahulu.

"Kami hari ini datang lengkap. Ada Ketua DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada, dari Polda dan juga Bupati serta Wali Kota Blitar," kata Khofifah.

"Dari ziarah ini, kami ingin sampaikan pada seluruh warga bangsa, warga Jawa Timur, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai, menghormati dan meneladani jejak teladan dan jasa-jasa perngorbanan para pahlawannya," tegas Khofifah.

Saat di makam pendiri bangsa tersebut, dilakukan apel sederhana dengan khidmat, yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan doa pada arwah sang pahlawan proklamasi.

Secara khusus, Gubernur Khofifah juga yang memimpin doa untuk almarhum dan mendoakan kemaslahatan Jawa Timur.

"Kami melakukan ziarah dan doa bersama. Dari doa yang saya pimpin, yang diaminkan semua yang hadir, adalah permohonan pertolongan dari Allah dan harapan semoga kemenangan sudah dekat. Kami ini sedang berjuang melawan pandemi covid-19. Insya Allah kemenangan sudah dekat," tegas Khofifah.

Kemenangan melawan pandemi yang ia sebut sudah dekat, merujuk pada kondisi penyebaran Covid-19 di Jatim yang sudah kian melandai.

Dikatakan Khofifah, saat ini sudah ada 32 kabupaten/kota di Jatim yang berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan sudah ada di level 1. Tinggal enam daerah lagi yang saat ini posisinya ada di level 2.

"Dan per kemarin, Alhamdulillah berkat seluruh kerja keras kita semua, kemarin angka kematian Covid-19 sudah menurunn hanya tiga orang. Semoga terus melandai dan semoga nanti jadi nol kematian di Jatim. Dan ini sekaligus menunjukkan kerja keras kita insya Allah sudah in the right track," tegasnya.

Saat ini, Kota Blitar juga telah menjadi percobaan menerapan new normal PPKM Level 1. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukungnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mendorong percepatan vaksinasi.

"Harapan kita, ketika kasus mulai melandai di saat yang sama kita genjot ekonomi. Ekonomi harus diikuti penerapan prokes dan percepatan vaksinasi. Dan tadi dalam, doa kami juga, kita memohon agar diberi kemudahan. Agar Allah menyempurnakan ikhtiar kita dengan kemudahan. Insya Allah kemenangan sudah dekat," pungkas Khofifah.