Gelandang Jebolan Akademi Chelsea Masuk Nominasi Ballon d'Or 2021, Ramalan Lionel Messi Terbukti

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Musahadah

SURYA.co.id, - Gelandang Muda Jebolan Akademi Chelsea, Mason Mount masuk nominasi Ballon d'Or 2021, ramalan Lionel Messi terbukti.

Sosok Mason Mount menjadi pemain vital di Chelsea dalam dua musim terakhir.

Pemain berposisi gelandang serang tersebut seakan tak tergantikan di lini depan The Blues baik di era Frank Lampard maupun Thomas Tuchel.

Mason Mount telah menjadi pahlawan bagi Chelsea di usianya yang masih muda, yaitu 22 tahun.

Jebolan akademi Chelsea itu mencetak gol pada babak Semifinal, dan mencetak assist krusial di babak Final Liga Champions 2020-2021 silam.

Mason Mount jadi pemain penting dalam skuad Chelsea dua musim ini. (AFP)

Kontribusi itu membuat Mason Mount berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions kedua Chelsea sepanjang sejarah.

Tak hanya di level klub, Mount juga tak tergantikan saat membela timnas Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate.

Ia berhasil menjadi bagian The Three Lions yang meraih posisi runner up di EURO 2020 lalu.

Penampilan apik dari Mason Mount musim lalu mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak.