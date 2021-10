LIVE SCORE Italia vs Belgia, Perebutan Juara 3 UEFA Nations League, Babak Pertama 0 - 0

SURYA.co.id I MILAN - Perhelatan UEFA Nations League menghadirkan laga puncak, Minggu (10/10/2021).

Laga puncak diisi duel perebutan juara ke-3, Belgia dan Italia, Minggu (10/10/2021) pukul 20.00 WIB.

Setelah itu dilanjutkan laga final Spanyol vs Prancis pukul 01.45 WIB, Senin (11/10/2021).

Laga perebutan juara ketiga, Italia vs Belgia sudah berlangsung. Disiarkan LIVE MOLA TV.

Hingga menit 15, laga Italia vs Belgia, belum ada yang tercipta. Italia yang berstatus tuan rumah menggebrak di menit awal. Dipantau dari livescore.com, hingga menit ke 7 Itali menguasai bola hingga 70 persen lebih.

Namun pelan-pelan Belgia berhasil mengimbangi. Bahkan sejak menit 10, Belgia mulai berhasil membalik keadaan. Sebagai tim tamu, Belgia berhasil keluar dari tekanan dan balik menekan pertahanan Italia.

Hingga menit 30, Belgia tecatat unggul penguasaan bola hingga 52 persen banding 48 persen.

Kalah penguasaan bola, Italia semakin tertekan, hingga terpancing main kasar demi mengamankan gawangnya.

Wasit memberikan ganjara kartu kuing Giovanni Di Lorenzo, akibat melakukan takling kasar kepada pemain Belgia Yannick Carrasco commits a rough foul on an opponent and goes into the referee's book.

Belgia nyaris kebobolan lewat serangan balik Italia yang cukup cepat di menit 38. Pemain Italia Federico Chiesa melakukan dribling cepat menusuk arah gawang Belgia. Namun bola berhasil dihalau Hans Vanaken.

LAGA PELIPUR LARA