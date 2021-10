Di Surabaya ada Boneka Lampu Merah Khas Drama Squid Game, Pengendara Langsung Merinding

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Demam drama serial asal Korea, Squid Game juga melanda Kota Surabaya. Di Kota Pahlawan ada boneka raksasa "Lampu Merah" yang berdiri di salah satu sudut protokol jalan di Surabaya.

Berdiri di Jalan Tunjungan, boneka ini mengenakan pakaian oranye, kaos putih dengan kaos kaki setinggi lutut. Dilengkapi dengan sistem elektronik, boneka ini bisa menoleh kanan-kiri secara otomatis.

Boneka ini menjadi salah satu ikon di drama Squid Game. Dalam cerita di drama, boneka raksasa ini berperan sebagai penjaga dalam permainan "Lampu Merah, Lampu Hijau".

Boneka ini bisa menoleh dan berputar untuk mendeteksi gerakan pemain. Bagi yang terdeteksi masih bergerak saat momen lampu merah, maka pemain tersebut kalah.

Sama seperti di dalam film, boneka yang terletak di Jalan Tunjungan, Surabaya ini juga bisa memutar kepala secara otomatis. Namun, belum ada suara yang ditampilkan. Di samping kanan-kiri boneka ini juga dilengkapi atribut Halloween.

Sontak, kehadiran boneka ini menarik perhatian sejumlah pengendara yang melintas di dekatnya. Tak sedikit, pengendaranya lantas berhenti dan mengambil gambar di lokasi ini.

Misalnya, Lestari dan Ayunda, dua siswa di salah satu SMK di Surabaya.

"Kami sengaja datang ke sini, untuk foto. Saya tahu dari sosmed, kalau di sini ada patung baru yang ada di Squid Game," kata Lestari, Jumat (8/10/2021).

"Saya juga sudah melihat dramanya. Merinding juga. He he he... tapi menarik banget sih," sambung Ayunda yang lantas mengambil gawainya dan langsung berfoto-foto.

Bagi pengendara yang melintas di Jalan Tunjungan dapat melihat patung ini yang berada di sebelah kiri jalan. Pada pukul 11.00 WIB, belum nampak keramaian warga di spot ini.

Lantas, siapa yang memasang boneka ini? Kemudian, apa tujuannya? Simak terus laporan SURYA.CO.ID berikutnya.