Selain Pasokan Kurang, Data Kependudukan Juga Jadi Kendala Vaksinasi Covid-19 di Lumajang

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Ketegasan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 untuk mendongkrak capaian vaksinasi rupanya tidak terlalu berjalan mulus. Pasalnya, meskipun cara ekstrem ini efektif membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan vaksin, namun tidak cepat mendongkrak angka pencapaian.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Lumajang, dr Bayu Wibowo Ignasius mengatakan, capaian vaksinasi Covid-19 dalam pekan ini baru bertambah 24 persen. Padahal, satu vaksinator sehari ditarget melakukan suntik vaksin 200-300 orang.

Penyebab sulitnya mendongkrak capaian vaksin tidak hanya pasokan vaksin yang kurang. Melainkan, juga banyak warga tertolak vaksinasi Covid-19 karena terkendala Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"NIK memang juga jadi masalah. Misalnya kesalahan dalam penginputan data, ada juga NIK yang sudah terpakai oleh orang lain saat dimasukkan dalam sistem. Jadi memang cukup banyak ditemukan kasus demikian, orang antusias akan divaksin tetapi terkendala NIK," kata dr Bayu, Kamis (7/10/2021).

Sementara, Kepala Dispendukcapil Lumajang, Agus Warsito mengakui seiring pemerintah melakukan intervensi, pihaknya cukup banyak menerima laporan pendataan kependudukan. Setidaknya sampai sekarang ada 3.000 laporan masuk terkait validasi NIK.

Ya dipastikan NIK perekaman yang dipakai, karena NIK perekaman tersebut yang sudah terkonsolidasi ke data center. Nah NIK yang satunya dihapus. Bisa jadi NIK yang ada di database kependudukan pusat adalah NIK perekaman yang ada. Tapi di database PeduliLindungi, NIK yang dipakai akses adalah bukan NIK perekaman.

"Memang cukup banyak laporan ini. Ada yang melaporkan online kurang lebih 1.500 dan

dan yang mengirim surat lewat kecamatan 1.200-an orang," ungkap Agus.

Menurutnya, secara bertahap masalah ini akan segera diselesaikan secara tuntas. Pihaknya melakukan rekapilutasi data kependudukan yang bermasalah untuk segera dilaporkan ke pusat.

"Untuk memudahkan dan supaya tidak terjadi kerumunan, Dispendukcapil sudah membuat surat ke kecamatan, agar penduduk yang NIK-nya tidak terbaca supaya dihimpun by name maupun by address. Selanjutnya kami akan memfasilitasi untuk konsolidasi data secara manual ke Server database ke pusat (Kemendagri)," pungkas Agus.