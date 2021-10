Coldplay X BTS My Universe Raih Billboard All Kill di 3 Kategori Pekan Ini

SURYA.CO.ID - Melalui single My Universe, Coldplay dan BTS berhasil meraih Billboard All Kill untuk tiga kategori sekaligus.

Coldplay dan BTS secara resmi berhasil meraih puncak teratas chart Billboard di tiga kategori, Selasa (5/10/2021). Di antaranya, Billboard Hot 100, Billboard Global 200, dan Billboard Global Excl. US.

Prestasi ini sekaligus membuat BTS setara dengan Taylor Swift yang menghabiskan pekan terbanyak di peringkat satu Billboard sebanyak 44 kali.

Tak hanya itu, prestasi ini juga menjadi yang pertama dalam sejarah Billboard Hot 100 untuk kolaborasi dua grup.

Selain di chart Billboard, My Universe juga meraih peringkat pertama di Digital Song Sales dan Rolling STone Top 100.

Dilansir melalui billboard.com, single My Universe menjadi yang pertama bagi Coldplay, meraih peringkat pertama sejak 2008 lalu dengan Viva La Vida.

My Universe menjadi single lagu kelima Coldplay yang memuncaki Billboard Hot 100 dan pertama sejak kolaborasi pertama mereka dengan The Chainsmokers lewat Somethinng Just Like This pada 2017 lalu.

My Universe dirilis pada 24 September 2021 lalu sebagai bagian dari album Coldplay yang bertajuk Music of the Spheres, yang akan dirilis pada 15 Oktober 2021 mendatang.

My Universe menjadi single keenam BTS yang meraih peringkat satu di Billboard Hot 100.

Berikut daftarnya:

- Dynamite meraih posisi pertama selama tiga minggu sejak 5 September 2020

- Savage Love (Laxed - Siren Beat) with Jawsh 658 dan Jason Derulo, meraih posisi pertama selama sepekan sejak 17 Oktober 2020

- Life Goes One meraih posisi pertama selama sepekan sejak 5 Desember 2020

- Butter meraih posisi pertama selama 10 pekan sejak 5 Juni 2021

- Permission to Dance meraih posisi pertama selama sepekan sejak 24 Juli 2021

- My Universe baru meraih posisi pertama sejak dirilis 24 September 2021

Prestasi yang dihasilkan Coldplay dan BTS itu membuat kedua grup tersebut menjadi perbincangan di media sosial.

Bahkan, keduanya menguasai top 5 trending Twitter hari ini.