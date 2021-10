Tingkah Ria Ricis Buat Teuku Ryan Jengkel, Semua Berawal dari Kejutan Ulang Tahun

SURYA.CO.ID - YouTuber Ria Ricis kembali membagikan momen bahagia dengan calon suaminya Teuku Ryan, lewat konten video.

Terlihat Ria Ricis sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk Teuku Ryan.

Siapa sangka, Teuku Ryan justru jengkel dengan tingkah Ria Ricis. Walaupun begitu, ia juga mengucap terima kasih.

Awalnya Ria Ricis berbohong mengaku sakit kepala kepada Teuku Ryan.

Teuku Ryan yang sudah tidur merasa khawatir dan langsung ke rumah Ria Ricis untuk membawanya ke rumah sakit.

Sampai di rumah calon istrinya, Teuku Ryan justru jengkel terkejut melihat sosok calon istrinya yang mengenalam mukena dan kacamata berukuran besar.

Sembari membawa kue ulang tahun, Ria Ricis berjoget dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun.

"Happy birthday to you, happy birthday to you," dendang Ria Ricis dilansir kanal YouTube Ricis Official, Senin (4/10/2021).

Dengan wajah masih mengantuk, Teuku Ryan justru menggaruk-garuk kepalanya bingung.

Ia pun menatap sang kekasih yang masih heboh bernyanyi riang.