Jadwal dan Klasemen Sepak Bola PON XX Papua 2021 Hari Ini - Jatim Incar Hasil Sempurna saat vs Sumut

Jadwal dan Klasemen Sepak Bola PON XX Papua 2021 Hari Ini - Jatim Incar Hasil Semurna saat vs Sumut

Penulis: Dya Ayu | Editor: Fatkhul Alami

SURYA.co.id | JAYAPURA - Berikut jadwal dan klasemen cabang olahraga (cabor) sepak bola PON XX Papua 2021 yang masih menyelesaikan babak penyisihan grup.

Di Grup A sudah merampungkan pertandingan penyisihan grup sepak bola PON XX Papua, Minggu 93/10/2021) kemarin.

Hasilnya, Papua dan Jawa Barat memastikan lolos ke babak enam besar. Tuan rumah Papua menjadi juara grup A, sedang Jawa Barat mendampingi papua sebagai runer-up.

Selanjutnya di grup B dan C sepak bola PON XX Papaua dijadwalkan merampungkan pertandingan penyisihan pada Senin (4/10/2021) hari ini.

Ada tiga pertandingan pada hari ini, yakni di Grup B ada laga Jateng vs Sulsel dan Jatim vs Sumut, serta Kaltim vs Aceh.

Jatim sendirus duah menyegel satu tempat babak 6 besar dari grup B. Kini skuat polesan Rudy Keltjes memimpin klasemen sementara Grup B dengan nilai 6.

Sudah memastikan tempat di babak 6 besar tidak membuat tim Jatim mengendorkan semangat. Sebaliknya, arek-arek Jatim bertekada meraih kemenangan atas Sumur di laga terakhir penyisihan grup.

Dalam laga nanti Jatim mematok target tiga poin untuk menyempurnakan kemenangan mereka, setelah di dua laga sebelumnya telah meraih kemenangan 3-0 lawan Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah dengan skor yang sama.

Hasil itu memastikan Jatim lolos ke babak enam besar, bersama dengan pemuncak klasemen Grup A, Papua.