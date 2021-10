Dukung Pemerintah Cetak SDM Unggul, Petrokimia Gresik Raih 3 Penghargaan IHCA 2021

SURYA.co.id | GRESIK - Turut mendukung pemerintah mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, Petrokimia Gresik mendapat tiga penghargaan di ajang Indonesia Human Capital Award (IHCA) VII 2021 pada Senin (4/10/2021).

Penghargaan itu terkait dukungan Petrokimia terhadap pemerintah mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.

Tiga penghargaan diraih Petrokimia Gresik yaitu Best of Five Company in HR Contribution to Community, 4th Best of The Year 2021 PLATINUM AWARD-A-Excellent, dan The Best Indonesia-HC Director 2021.

The Best Indonesia-HC Director diraih untuk Direktur Keuangan & Umum Budi Wahju Soesilo dalam kategori Subsidiary of SOE’s Company-Non Finance Company.

Budi Wahju Soesilo mengatakan, program pengembangan talenta di Petrokimia Gresik tidak hanya untuk peningkatan SDM karyawan, tapi menjadi upaya perusahaan dalam mendukung pemerintah mencetak tenaga kerja unggul guna menghadapi persaingan global.

Di antaranya, digital learning center (DLC), Jambore Petani Muda (JPM) dan program magang mahasiswa bekerja sama dengan 6 Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan).

Selain itu, program magang mahasiswa besertifikat (PMMB), Program Vokasi Industri setara Diploma 1 bekerjasama dengan Politeknik APP Jakarta, Politeknik ATI Makassar dan program vokasi industri setara Diploma 1 bekerjasama dengan Politeknik APP Jakarta serta Politeknik ATI Makassar.

"Berbagai program pengembangan talenta yang dijalankan Petrokimia Gresik ini memiliki semangat untuk membangun SDM Indonesia," kata Soesilo.

Dari program-program pendidikan untuk peningkatan SDM karyawan dan para siswa, Petrokimia Gresik meraih apresiasi berupa tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Award (IHCA) VII Tahun 2021.

Menurut Soesilo, Petrokimia Gresik akan terus menjalankan program pengembangan talenta unggul ini untuk Indonesia dan untuk menghasilkan SDM yang berkompeten.

“Kami akan terus menciptakan program inovatif agar pengembangan talenta berjalan lebih masif, sehingga tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar global,” pungkasnya.