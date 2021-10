Ajang KBDA Tantang Para Kreator Desain dan Inovasi Sektor Properti Tampilkan Karya Terbaik

SURYA.co.id | SURABAYA - Perusahaan perkakas dapur dan kamar mandi tertua di dunia, Kohler Asia Pacific Kitchen & Bath, menggelar KOHLER Bold Design Awards (KBDA) tingkat Asia Tenggara.

Kompetisi desain internasional ini memberikan penghargaan kepada para profesional berbakat yang terus menciptakan inovasi dalam industri perhotelan, perumahan dan properti komersial.

"Ini adalah kompetisi KBDA keempat kalinya yang diselenggarakan di Asia Tenggara, dan pertama kalinya diselenggarakan sebagai kompetisi regional, di Vietnam, Filipina, Indonesia, Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Malaysia," jelas Angel Yang, President, Kitchen & Bath, Asia Pacific KOHLER, Senin (4/10/2021).

Kompetisi ini adalah platform untuk menampilkan karya dalam bidang desain dan inovasi.

Para juri yang merupakan jajaran desainer internasional ternama akan memilih proyek yang paling menonjol.

Para pemenang akan diumumkan dalam acara pemberian penghargaan pada Februari 2022.

KOHLER Bold Design Awards terbuka untuk arsitek perorangan dan proyek, desainer, pengembang properti dan operator hotel .

Tahun ini, penghargaan akan diberikan meliputi kategori Living (apartement, vila); Travel (hotel urban, resort); Leisure (restoran & bar, toko retail); Commercial; Innovation; Sustainability; Prodigies; Influencers; The Icon; dan Best of Best Projects.

“KBDA adalah kompetisi desain untuk para profesional perhotelan, perumahan, dan komersial di Asia."

"Kami menggelar kompetisi ini untuk menampilkan bakat – bakat terbaik dalam desain dan inovasi serta menyediakan platform bagi para arsitek dan desainer berbakat untuk menampilkan karya dan proyek-proyek yang luar biasa,” jelas Angel.

KBDA dimulai lima tahun lalu dan sukses dilaksanakan di Filipina, Indonesia, dan Vietnam.

Pengiriman karya lomba desain KBDA berlangsung pada 23 September - 15 Desember 2021.

Pemenang KOHLER Bold Design Awards 2021 selain menerima trofi, karya mereka juga akan ditampilkan di platform media sosial, karya tulis dan media promosi KOHLER.

Peserta yang tertarik untuk bergabung bisa mendaftarkan karya mereka ke website Kohler Bold Design Awards (kbda-ap.com) mulai 23 September 2021 (batas pendaftaran tanggal 15 Desember 2021).

Nominasi pemenang akan diumumkan 15 Januari 2022 dan pemenang diumumkan dalam acara gala dinner pada Februari 2022.