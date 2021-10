LIVE SCORE, Espanyol Vs Madrid, Menit 17 Madrid Kebobolan 1-0, BeIN TV, Link Live Liga SPANYOL

SURYA.co.id I Jadwal LALIGA pekan 8, hari Minggu (2/10/2021) malam ini mempertemukan Elche vs Celta Vigo, Espanyol vs Real Madrid, Getafe vs Real Sociedad, Villarreal vs Real Betis

Duel Espanyol vs Real Madrid paling menjadi sorotan. Kick off pukul 21.30 WIB.

Dipantau dari Livescore.com, untuk sementara Real Madrid tertinggal 1-0 oleh tuan rumah Espanyol. Gol dicetak R. d. Tomas menit 17 melanjutkan umpan Embarba

LAGA bisa disaksikan di beIN Sport 1. Juga bisa disaksikan melalui live streaming vidio.com.

Real Madrid diunggulkan

Meski menjadi tamu, Madrid lebih diunggulkan. Madrid belum pernah kalah sama sekali. Selain itu, performa Karim Benzema dan Marco Asenzio makin ciamik dan padu. Duet keduanya, hampir selalu menciptakan gol dalam setiap pertandingan.

Dari 7 pertandingan yang sudah dijalani, Madrid memenangi lima laga, dan dua kali draw. Real Madrid juga sangat produktiv mencetak gol.

Catatan live score.com, dari tujuh pertandingan yang dijalani, Real Madrid sudah melesakkan 21 gol. Jika dirata-rata, Madrid menciptakan tiga gol dalam setiap pertandinga.

Sedang jumlah kebobolan, Madrid tercatat baru delapan kali kebobolan.

Madrid kini memimpin klasemen dengan poin 17. Namun posisi Madrid dipuncak rawan tercongkel oleh runner up klasemen Real Sociedad yang menempel dengan selisih satu poin.

Fakta ini membuat Madrid dipastikan tidak akan bersantai meski melawan tim papan bawah Espanyol.

Apalagi Espanyol sedang bermain di kandang dengan dukungan penuh penontonnya. Performa Espanyol sedang kurang baik. Dari tujuh laga yang dilakoni, baru sekali merasakan menang, tiga laga draw, dan sisanya kalah.

Dengan hasil itu, kini Espanyol berada di urutan 14 klasemen dengan poin 6. Dengan fakta ini, Espanyol dipastikan akan bermain ngotot untuk memuaskan publik pendukungnya, sekaligus berusaha mengerek posisi dalam klasemen.

