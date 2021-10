Espanyol Vs Madrid, Babak Pertama 1-0, Benzema Tak Berkutik Tanpa Asensio, Link Live Liga SPANYOL

SURYA.co.id I Jadwal LALIGA pekan 8, hari Minggu (2/10/2021) malam ini mempertemukan Elche vs Celta Vigo, Espanyol vs Real Madrid, Getafe vs Real Sociedad, Villarreal vs Real Betis

Duel Espanyol vs Real Madrid paling menjadi sorotan. Kick off pukul 21.30 WIB.

Untuk sementara Real Madrid tertinggal 1-0 oleh tuan rumah Espanyol. Gol dicetak R. d. Tomas menit 17 melanjutkan umpan Embarba.

Keunggulan tuan rumah Espanyol bertahan hingga babak pertama berakhir.

Laga Espanyol vs Real Madrid bisa disaksikan di beIN Sport 1. Juga bisa disaksikan melalui live streaming vidio.com.

LINK LIVE STREAMING PERTANDINGAN LALIGA, vidio.com ada di bagian akhir artikel ini.

Striker Real Madrid, Karim Banzema yang biasanya ganas, kali ini tak kunjung bisa menghasilkann go.

Rupanya absennnya Marco Asensio menjadi salah satu penyebabnya.

Dalam laga ini, Benzema diduetkan dengan Vinicius Junior.

Dengan skema 4-4-2, duet Benzema - V Junior ditopang empat gelandang serang. Terdiri Eduardo Camavinga di sayap kiri, lalu Toni Kroos dan Luka Modric di tengah dan di sayap kanan dioperasikan Federico Valverde.

Madrid memang tampil sangat dominan berdasarkan statistik Livescore.com, Madrid mengendalikan permainan dan ball position hingga 65 persen banding 35 persen.