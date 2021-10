Jadwal Liga Spanyol, LALIGA Pekan 8, Atletico vs Barcelona & Espanyol Vs Madrid, LIVE beIN

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol, Laliga 2021/2022 Pekan 8, mulai Sabtu - Senin (2-4/10/2021).

Jadwal Laliga Pekan 8, Hari Sabtu (2/10/2021) ada pertandingan Athletico Bilbao vs Depotivo Alaves, Osasuna vs Rayo Vallecano, dan Cadiz vs Valencia.

Jadwal LALIGA pekan 8, hari Minggu (2/10/2021) ada Atletico Madrid vs Barcelona, Elche vs Celta Vigo, Espanyol vs Real Madrid, Getafe vs Real Sociedad, Villarreal vs Real Betis

Jadwal LALIGA pekan 8, hari Senin (4/10/2021), menggelar satu pertandingan pukul 02:00 WIB, Granada vs Sevilla

Pertandingan LALIGA bisa disaksikan di beIN Sport 1. Juga bisa disaksikan melalui live streaming vidio.com.

LINK LIVE STREAMING PERTANDINGAN LALIGA, vidio.com ada di bagian akhir artikel ini.

Sorotan LALIGA 2021/2022 Pekan 8

Laga paling menjadi sorotan pada Laliga Pekan 8 ini adalah duel Espanyol vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Barcelona.

Laga Espanyol vs Real Madrid, jelas Madrid lebih diunggulkan. Madrid belum pernah kalah sama sekali. Selain itu, performa Karim Benzema dan Marco Asenzio makin ciamik dan padu. Duet keduanya, hampir selalu menciptakan gol dalam setiap pertandingan.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan 7, Prediksi Liverpool vs Manchester City, Ini Pemain yang Absen

Dari 7 pertandingan yang sudah dijalani, Madrid memenangi lima laga, dan dua kali draw. Real Madrid juga sangat produktiv mencetak gol. Catatan live score.com, dari tujuh pertandingan yang dijalani, Real Madrid sudah melesakkan 21 gol. Jika dirata-rata, Madrid menciptakan tiga gol dalam setiap pertandinga.