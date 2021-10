Jadwal Liga Prancis Match Day 9, Nonton Messi, Minggu 18.00 WIB, LINK LIVE Streaming Vidio

SURYA.co.id I PARIS - Berikut jadwal Liga Prancis, Ligue 1 Uber Eats, Match Day 9, yang berlangsung Sabtu - Senin (2-4/10/2021).

Jadwal Liga Prancis Sabtu (2/10/2021) diisi dua laga, Lens vs Reims dan Montpellier vs Strasbourg.

Sedang jadwal Liga Prancis hari Minggu (3/10/2021) diisi sederet pertandingan, antara lain Nice vs Brest, Rennes vs Paris Saint-Germain, Angers vs Metz, Lorient vs Clermont Foot, dan lain-lain.

Pertandingan Liga Prancis 2021/2022 disiarkan Live beIN Sport. Juga bisa disaksikan melalui live streaming vidio.com.

Menunggu gol kedua Messi

Pertandingan paling menjadi sorotan Liga Prancis pekan ini adalah Monaco vs Bordeaux dan Rennes vs Paris Saint-Germain

Sosok Lionel Messi menjadi magnit besar dalam laga Rennes vs Paris Saint-Germain. Para penggemar Messi sempat dibuat penasaran kondisi megabintang sepak bola dari Argentina itu.

Sang Mesi Gol, seperti kehilangan ruh permainan sejak meninggalkan Barcelona dan bergabung Paris Saint Germain. Ia selalu tampil melempem.

Messi akhirnya berhasil mengobati rasa penasaran penggemar saat PSG menjamu Manchester City di Liga Champions pekan ini. Messi berhasil mencetak satu dari dua gol kemenangan PSG.