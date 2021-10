Jadwal Liga Italia, Live RCTI: Sassuolo vs Inter dan Atalanta vs AC Milan, Trisula Baru Milan

SURYA.co.id I ROMA - Berikut Jadwal Liga Italia Seria A 2021/2022 pekan ke 7, Sabtu - Minggu (2-3/10/2021).

Jadwal liga Italia Seria A pekan 7 hari Sabtu menyajikan laga Cagliari vs Venezia, Salernitana vs Genoa, dan derby Torino vs Juventus.

Jadwal Liga Italia Seria A pekan 7 hari Minggu (3/10/2021) diisi laga Sassuolo vs Inter, Bologna vs Lazio, Hellas Verona vs Spezia, AS Roma vs Empoli, hingga Atalanta vs AC Milan.

Siara Liga Italia Seria A 2021/2022, semua disiarkan LIVE beIN Sport. Juga bisa diikuti Live Streaming Video.com.

Khusus siaran LIVE RCTI akan menayangkan laga Sassuolo vs Inter Milan, Minggu Pukul 01.45, dan

Atalanta vs AC Milan, Senin (4/10) pukul 01.45 WIB.

LINK LIVE STREAMING LIGA ITALIA ada di bagian bawah artikel ini

Duel Atalanta vs AC MILAN

Duel Atalanta vs AC Milan menjadi lagi yang paling disorot di pekan ketujuh Liga Italia Serie A 2021-2022. Laga akan berlangsung Minggu malam atau Senin Waktu Indonesia pukul 01.45 WIB.

Jelang menghadapi Atalanta, AC Milan kini menyiapkan trisula andalan baru. Trisula andalan baru AC Milan bentukan Stefano Pioli adalah Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao

Trisula penyerang AC Milan Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz dan Rafael Leao menjadi poin kepastian dalam strategi taktis pelatih Stefano Pioli.