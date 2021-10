Jadwal Liga Ingris Pekan 7, Prediksi Liverpool vs Manchester City, Ini Pemain yang Absen

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal liga Inggris Pekan 7, Sabtu - Minggu (2-3/10/2021) besok.

Jadwal Liga Inggris pekan 7 di hari Sabtu akan diisi big match Mancehester United vs Everton, pukul 18.30 WIB. Setelah itu ada pertandingan Burnley vs Norwich City pukul 21.00 WIB, Chelsea vs Southampton, Leeds United vs Watford, Wolves vs Newcastle United, Brighton and Hove vs Arsenal

Jadwal Liga Inggris Pekan 7 hari Minggu (3/10/2021) pukul 20.00 WIB akan menyajikan laga Crystal Palace vs Leicester City,Tottenham vs Aston Villa, West Ham vs Brentford, dan Pukul 23.30 WIB Liverpool vs Manchester City

Semua laga disiarkan Live Mola TV dan live streaming vidio.com.

Liverpool vs Manchester City

Laga paling jadi sorotan di Pekan 7 ini adalah duel Liverpool vs Manchester City, yang merupakan pemimpin dan runner up klasemen sementara Liga Inggris.

Liverpool berada di puncak dengan modal 14 poin, sedang Manchester City berada di posisi kedua dengan 13 poin. Cuma selisih satu poin. Jadi siapa pun yang memenangi duel ini, akan nangkring di puncak klasemen liga Inggris.

Jika Liverpool menang, si Merah akan kokoh di puncak klsemen dengan 17 poin. Sebaliknya jika Manchester City yang menang, anak asuh Pep Guardiola ini akan mendongkel Liverpool dan menggantikannya di puncak klasemen dengan poin 16.

Big match antara Liverpool vs Manchester City, akan berlangsung di Anfield Stadium, mulai pukul 23.30 WIB.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan 7: Big Match MU Vs Everton dan Liverpool vs Man City, LIVE MOLA TV

Pemain Liverpool Absen