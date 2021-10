Genjot Realisasi Green Industry di Jatim, Pemprov Jatim  Gaet Investor lewat Forum Bisnis

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pemprov Jatim melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Jawa Timur terus mempromosikan Green Industry Jawa Timur.

Salah satunya, DPMPTSP menggelar forum bisnis hybrid pada Jumat (1/10/2021).

Dengan mengangkat tema Green Industry As The Capital And Acceleration For Future Industrial Development, acara ini dihadiri puluhan investor, Wali Kota Madiun Maidi, perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, serta himpunan pengusaha muda Indonesia (Hipmi) Jawa Timur.

Selain itu juga perwakilan pengusaha dari Malaysia, serta Head of Second Cities Unit United Kingdom Embassy Samuel Hayes.

Kepala DPM PTSP Jawa Timur Aris Mukiyono mengatakan Jawa Timur menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga sektor investasi terus menjadi pokok pengembangan baik nasional hingga daerah.

“Sektor investasi termasuk paling besar. Bakan, hingga Juli lalu, sektor investasi tercatat sudah mencapai Rp 34,9 triliun. Peningkatan yang terjadi ketika pandemi masih terjadi,” katanya.

Peningkatan itu merupakan bukti Jawa Timur memiliki daya tari bagi investor. Karena itu, promosi potensi terus dilakukan pemerintah provinsi untuk menarik perhatian.

“Di sisi lain, ada program pemerintah yang diberinama Green Industry. Itu sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan,” ujar Aris.

Ada beberapa kriteria yang wajib diterapkan pada Green Industry. Antara lain, efisiensi penggunaan energy, pengelolaan lingkungan produksi mulai dari awal hingga akhir, serta menggunakan bahan baku terbarukan.

Aris ingin forum tersebut memberi gambaran pada investor tentang potensi Jawa Timur. Selain itu, investor bisa merima penjelasan konsep Green Industry yang sedang digencarkan pemerintah.