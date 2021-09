SURYA.co.id - Pandemi Covid-19 membuat masyarakat memilih untuk berdiam di rumah. Sehingga, masyarakat memilih menonton berbagai konten video. Head of Communication, Hi-Tech, and Media Industry MarkPlus Inc Rhesa Prabowo mengatakan, dalam survei yang dilakukan oleh MarkPlus ada beberapa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

“Jika sebelumnya media sosial menjadi platform idola bagi masyarakat, di masa pandemi ini penggunaannya justru menurun dari 82,7 persen menjadi 79 persen. Bahkan tadinya akses platform berbayar cukup challenging sekarang masyarakat rela mengalokasikan budget mereka untuk membayar media berbayar seperti Netflix dan Pay TV,” ujar Rhesa dalam Sharing Session Industry Rountable bersama Markplus, beberapa waktu lalu.

Rhesa juga mengatakan penggunaan Pay Tv selama Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan dari 22,7 persen menjadi 26,4 persen. Sementara untuk free online streaming juga mengalami peningkatan, dari 51,8 persen menjadi 56,4 persen. Tak hanya itu, preferensi masyarakat terhadap platform serta konten media selama pandemi ini juga cukup unik. Jika sebelum adanya pandemi, konten yang paling banyak dicari yaitu sports, kuliner, dan travel, kini konten tersebut digeser oleh konten lifestyle, sosial, dan finansial.

"Banyak dari mereka mencari informasi terkait bantuan sosial akibat Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah maupun sipil serta konten keuangan agar bisa memutar uang atau mendapatkan penghasilan tambahan, mengingat jumlah pekerja yang mengalami PHK di Indonesia cukup tinggi," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei MarkPlus: Streaming dan TV Berbayar Jadi Idola Masyarakat Selama Covid-19".