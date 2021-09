Sariraya Indonesia Mulai Ekspor Produk Halal UMKM

surya.co.id/sulvi sofiana

Ekspor produk Halal UMKM ke-101 Sariraya Indonesia dengan tujuan Sariraya Co Ltd (Nagoya – Jepang) dan Halal Global Solution Co Ltd (Nagoya - Jepang) melalui kawasan Industrial Halal Park pertama di Indonesia, Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), Sidoarjo, Rabu (30/9/2021).