Jadwal Liga Inggris Pekan 7: Big Match MU Vs Everton dan Liverpool vs Man City, LIVE MOLA TV

SURYA.co.id I - Berikut jadwal Liga Inggris pekan 7 akhir, Sabtu dan Minggu (2-3/10/2021).

Semua pertandingan disiarkan lIVE Mola TV. Bisa disaksikan lewat HP melalui live streaming.

Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan 7 hari Sabtu (2/10) akan diawali laga Big Match Manchester pukul 18.30 WIB. Setelah itu ada Chelsea vs Southampton, Wolves vs Newcastle, Burnley vs Norwich, Leeds United vs Watford, dan Brighton vs Arsenal

Sedang jadwal Liga Inggris Pekan 7 hari Minggu diramaikan pertandingan Tottenham vs Aston Villa, West Ham vs Brentford, Crystal Palace vs Leicester, dan Big Match Liverpool vs Manchester City

Big Match Liverpool vs Manchester City

Bigmatch Liverpool vs Manchester City paling menjadi sorotan. Duel Liverpool vs Manchester City Liga Inggris akan berlansgung di Anfield Stadium, Minggu (3/9/2021) pukul 22.30 WIB.

Manchester City baru saja menunjukkan keperkasaannya pekan lalu. Anak asuhan Pep Gaurdiola yang sebelumnya tidak pernah menang atas Chelsea, akhirnnya mengukir rekor. Mempermalukan Chelsea di hadapan publik Stamford Bridge dengan skor 1-0 melalui gol Gabriel Jesus.

Tapi di ajang Piala Champion, keperkasaan Manchester City nglokro diharapan PSG. ManCity kalah 2- 0 pada Lionel Messi dkk.

Liverpool tak terkalahkan

Sedangkan Liverpool menggasak tuan rumah Porto dengan skor mencolok 1-5.