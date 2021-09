Jadwal Liga Eropa , Serentak Malam Ini, Pukul 23.45 dan 02.00 WIB, LIVE SCTV: NAPOLI vs Spartak

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Eropa, liga kasta di bawah Champions Eropa, yang digelar serentak malam ini, Kamis (30/9/2021) pukul 23.45 dan Jumat (1/10/2021).

Semua pertandingan disiarkan Live Streaming Vidio.com. Khusus pertandingan Napoli vs Spartak Moscow bisa diikuti juga lewat SCTV Malam ini pukul 23.45 WIB.

Bagi yang ingin mengikuti laporan live score pertandingan, bisa mengikutinya di livescrore.com.

LINK LIVE STREAMING LIGA EROPA dan Laporan Live Scores, ada di bagian bawah artikel.

Dikutip dari livescore.com, pertandingan yang digelar Kamis (30/9/2021 malam ini antara lain, Lyon vs Broendby IF, Sparta Prague vs

Rangers, Real Sociedad vs Monaco, Napoli vs Spartak Moscow, dll

Selanjutnya pukul 02.00 WIB, tim yang akan bertanding antara lain, Lazio vs Lokomotiv Moscow, Marseille vs Galatasaray, Ludogorets Razgrad vs FK Crvena Zvezda, SC Braga vs FC Midtjylland

Jadwal Liga Eropa

KAMIS (30/9/2021)

PUKUL 23:45