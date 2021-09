LIGA CHAMPIONS, Hasil Shakhtar Donetsk VS Inter Milan, Babak Pertama 0 - 0

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Champion 2021/2022, Matchday ke 2 mulai malam ini, Selasa - Kamis (28-30/9/2021). Semua pertandinga disiarkan live beIN Sport. Juga bisa disaksikan secara live streaming di vidio.com.

Khusus empat pertandingan bisa disasikan live SCTV:

Shakhtar Donetsk vs Inter Milan, Selasa (28/9/2021) pukul 23.45 WIB.

PSG vs Manchester City, Rabu (29/3/2021) pukul 02.00 WIB.

Atalanta vs Young Boys Rabu 29/9/2021 pukul 23.45 WIB

Juventus vs Chelsea, Kamis (30/9/2021)

Babak Pertama Shakhtar Donetsk VS Inter Mila 0 - 0

Duel Shakhtar Donetsk VS Inter Milan, Selasa (28/9/2021) pukul 23.45 WIB malam ini. Disiarkan LIVE SCTV, beIN Sport, dan Live Streaming Vidio.com.

Babak pertama berakhir dengan skor 0 - 0. Sakhtar Donetsk tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Sejumlah serangan dilakukan. Namun hingga akhir babak pertama, tetap tidak ada gol tercipta.

Laga ini menjadi momen kedua untuk bangkit. Sebab keduanya sama-sama menelan kekalahan di laga pertama Liga Champions.

Shakhtar Donetsk kalah dari Sheriff dengan skor akhir 2-0. Sementara Inter Milan harus menelan kekalahan di kandang sendiri ketika melawan Real Madrid.

Kondisi Shakhtar Donetsk.

Sementara itu di laga Ukrainian Premier League, Shakhtar Donetsk berhasil unggul dengan skor 4-1 saat melawan Veres Rivne. Dan kini tim asuhan Roberto De Zerbiberada di posisi kedua untuk Ukrainian Premier League.