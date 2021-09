Wujudkan Hak Masyarakat untuk Mengetahui Informasi Publik, Pemkab Jember Luncurkan Laman PPID

Kominfo Jember for Surya

SURYA.CO.ID, JEMBER - Hak masyarakat untuk mengakses informasi publik saat ini harus disampaikan secara transparan. Untuk itulah Pemkab Jember meluncurkan laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember, Selasa (28/9/2021) sore.

Laman PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember itu, diresmikan bersamaan Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day yang diperingati setiap 28 September.

Menurut Bupati Jember, Hendy Siswanto, peluncuran laman PPID itu sebagai bentuk transparansi atas hak untuk tahu informasi publik. Laman PPID ini bisa dilihat di ppid.jemberkab.go.id

"Website PPID ini sebagai sarana pemberian informasi dan kemudahan akses kepada masyarakat di lingkungan Pemkab Jember. Kami harapkan semua OPD dapat selalu mengupdate kegiatan-kegiatan yang dilakukan," ujar Hendy.

Sedangkan Plt Kepala Dinas Kominfo Jember, Bobby A Shandi menambahkan, pihaknya berkomitmen bisa memberikan informasi secara transparan kepada publik. "Juga memfungsikan kembali PPID," ujarnya.

Pihaknya mengawali optimalisasi kinerja PPID itu mulai dari Dinas Kominfo Pemkab Jember. Peluncuran laman PPID itu diikuti oleh perwakilan seluruh OPD di Pemkab Jember, kecamatan, juga kelurahan, dan desa secara daring, dan luring.

Sementara Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day diperingati setiap 28 September. Indonesia baru memperingatinya mulai tahun 2011, setelah lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Melalui peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia tersebut, masyarakat diharapkan paham kalau badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik. Kategori badan publik, adalah lembaga yang memakai atau mengelola dana publik, seperti contoh pemerintah kabupaten.

Tak pelak, Pemkab Jember misalnya, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik. Informasi itu bisa berupa kegiatan, bisa juga dokumen anggaran yang sudah disahkan dan tercatat di Lembaran Daerah. ****