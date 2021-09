Ratusan Warga Berebut Telur Gratis di depan Pemkab Blitar, Polisi Khawatir Ada Klaster Baru Covid-19

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga telur ayam yang menggelinding turun di banyak daerah belakangan ini, tetap tidak berhasil mencapai solusi yang melegakan para peternak.

Meski para peternak sudah mendapat bantuan jagung dari Presiden Jokowi, tetapi harga telur masih terjun bebas, terbukti Selasa (28/9/2021), terlihat ratusan peternak ayam membagi-bagikan telur gratis di depan kantor Pemkab Blitar.

Aksi peternak itu bisa disebut kegiatan sosial karena telur dari peternakan mereka disebar kepada masyarakat gratis. Tetapi sebenarnya itu aksi protes karena pemerintah tetap tak bisa memperbaiki harga telur yang masih merosot.

Karena sampai sekarang harga telur sudah di titik Rp 14.000 per KG, dari harga Agustus lalu yang masih Rp 18.000 per KG. Aksi serentak para peternak itu memancing kerumunan warga untuk berebut telur yang dibagikan tersebut.

Karena menimbulkan kerumunan warga, aksi bagi-bagi telur yang baru berlangsung beberapa menit itu dibubarkan oleh polisi. Bahkan Kapolres Blitar, AKBP Aditya Panji Anom ikut turun tangan.

Tindakan tegas polisi beralasan karena bukan pembagian telur gratis yang dipermasalahkan. Namun dampak dari kerumunan itu yang dianggap membahayakan sebab dikhawatirkan akan memicu klaster baru penyebaran Covid-19.

Dan polisi tidak mau disalahkan kalau terkesan melakukan pembiaran atas keramaian itu. Memang ratusan warga tampak ramai berkumpul di depan kantor Pemkab Blitar, karena ingin mendapat telur gratis.

"Walaupun Blitar sudah PPKM level 1 namun kalau terjadi kerumunan seperti ini bisa kembali ke level 4 bahkan bisa level 4," tegas kapolres.

Baru berlangsung sesaat, aksi kepedulian peternak itu pun bubar. Namun pesan yang muncul dari aksi itu sepertinya merupakan dampak dari ajloknya harga telur, yang tak sebanding dengan harga pakan.

Seperti harga jagung yang berkisar Rp 6.000 per KG, katul Rp 4.300 per KG, pakan jadi pabrikan malah mencapai Rp 8.500 per KG.