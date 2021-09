Pabrik Aqua Banyuwangi Terima Anugerah Pabrik Ramah Lingkungan, Predikat Emas Pertama di Indonesia

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Tirta Investama, Pabrik Banyuwangi atau AQUA Banyuwangi menerima penghargaan Green Building LEED Gold Certificate.

Anugerah Sertifikat Emas ini diserahkan Gopalakrishnan Padmanabhan dari Green Business Certification Inc (GBCI) kepada Frederic Maetz dari Danone AQUA pada 28 September 2021.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut menyaksikan penyerahan didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Green Building LEED Gold Certificate diberikan kepada perusahaan yang menerapkan praktik bangunan ramah lingkungan.

"Untuk kategori manufaktur, AQUA Banyuwangi adalah industri pertama di Indonesia yang menerima anugerah ini," kata Gopalakrishnan Padmanabhan, Managing Director Green Business Certification Inc (GBCI) & The U.S. Green Building Council (USGBC) Asia Pasific & Middle East Markets Country dalam rilisnya, Selasa (28/9/2021).

Lebih lanjut, Gopalakrishnan, menyebutkan bahwa sertifikasi LEED Danone Aqua menunjukkan perkembangan green buildingg luar biasa di Indonesia.

Bangunan yang mencapai sertifikasi LEED telah menurunkan emisi karbon dan mengurangi biaya operasi, juga memprioritaskan praktik berkelanjutan dan menciptakan lingkungan lebih sehat.

"Proyek ini juga menyatukan dua institusi dunia dalam visi bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian planet," ungkapnya.

AQUA Banyuwangi adalah industri pertama di Indonesia yang mampu lolos melewati penilaian emas sejak proyek dimulai.

Proses audit dilakukan sejak proses konsolidasi lahan pada tahun 2019 hingga pabrik beroperasi.