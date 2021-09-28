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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Maulidu Ahmad: Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia, Viral di TikTok

Berikut Lirik Sholawat Maulidu Ahmad, lengkap tulisan arab latin dan terjemahan Indonesia, sempat Viral di TikTok. 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Maulidu Ahmad: Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia, Viral di TikTok
SURYA.co.id
Lirik Sholawat Maulidu Ahmad Lengkap tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia 

SURYA.co.id, - Berikut Lirik Sholawat Maulidu Ahmad, lengkap tulisan arab latin dan terjemahan Indonesia, sempat Viral di TikTok. 

Sholawat Maulidu Ahmad sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. 

Layaknya sholawat pada umumnya, Lirik Sholawat Maulidu Ahmad berisi tentang pujian terhadap nabi Muhammad SAW. 

Langsung saja, berikut Lirik Sholawat Maulidu Ahmad, lengkap dengan tulisan arab, latin dan terjemahan. 

Lirik Sholawat Maulidu Ahmad 

مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
أَثْنَى الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ فِيْ
مُحْكَمِ آيَاتِ الْقُرْآنْ
مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
أَثْنَى الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ فِيْ
مُحْكَمِ آيَاتِ الْقُرْآنْ

بِرَبِيْعِ الْأَوَّلِ شَرَّفَنَا
بِرَبِيْعِ الْأَوَّلِ شَرَّفَنَا
بِجَمَالٍ مِنْهُ فَتَّانَ
كُلُّ نَبِيٍّ بَشَّرَا
بِأَحْمَدَ وَأَنْذَرَا
كُلُّ نَبِيٍّ بَشَّرَا
بِأَحْمَدَ وَأَنْذَرَا
أَنْ آمِنُوْا بِآيِهِ
وَصَدِّقُوْا بِهَدْيِهِ
أَنْ آمِنُوْا بِآيِهِ
وَصَدِّقُوْا بِهَدْيِهِ
وَاسْتَبِقُوْا دَرْبَ الْأَمَانْ

مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
أَثْنَى الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ فِيْ
مُحْكَمِ آيَاتِ الْقُرْآنْ
مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
أَثْنَى الرَّحْمَنُ…

Bacaan Latin dan Terjemahan Lirik Sholawat Maulidu Ahmad

Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân

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Lirik Sholawat
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