LIGA CHAMPIONS, Prediksi Shakhtar Donetsk VS Inter Milan, Malam Ini, Live SCTV Pukul 23.45

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Champion 2021/2022, Matchday ke 2 mulai malam ini, Selasa - Kamis (28-30/9/2021). Semua pertandinga disiarkan live beIN Sport. Juga bisa disaksikan secara live streaming di vidio.com.

Khusus empat pertandingan bisa disasikan live SCTV:

Shakhtar Donetsk vs Inter Milan, Selasa (28/9/2021) pukul 23.45 WIB.

PSG vs Manchester City, Rabu (29/3/2021) pukul 02.00 WIB.

Atalanta vs Young Boys Rabu 29/9/2021 pukul 23.45 WIB

Juventus vs Chelsea, Kamis (30/9/2021)

Prediksi Shakhtar Donetsk vs Inter Milan

Tim Inter Milan Italia akan bentrok di kandang Shakhtar Donetsk, Selasa (28/9/2021) pukul 23.45 WIB malam ini. Disiarkan LIVE SCTV, beIN Sport, dan Live Streaming Vidio.com.

Link Live Streaming tersedia di bagian akhir artikel ini.

Laga diperkirakan akan berlangsung panas. Kedua tim, Inter Milan atau Shakhtar Donetsk, sama-sama berusaha bangkit dari kekalahan di laga pertama Liga Champions.

Shakhtar Donetsk kalah dari Sheriff dengan skor akhir 2-0. Sementara Inter Milan harus menelan kekalahan di kandang sendiri ketika melawan Real Madrid.

Baca juga: Jadwal Liga Champion, Prediksi PSG Vs Manchester City, Ujian Kedua Trio MNM, ManCity Unggul H2H

Kondisi Shakhtar Donetsk.

Sementara itu di laga Ukrainian Premier League, Shakhtar Donetsk berhasil unggul dengan skor 4-1 saat melawan Veres Rivne. Dan kini tim asuhan Roberto De Zerbiberada di posisi kedua untuk Ukrainian Premier League.