21 Budak Narkoba Menggeliat Kepanasan, Polres Bangkalan Beber 18 kasus di 11 Kecamatan di Siang Hari

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Biasanya para pelaku penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu menggeliat kesakitan setelah ditembak karena mencoba kabur atau melawan saat ditangkap. Tetapi sebanyak 21 budak narkoba yang diungkap Polres Bangkalan malah menggeliat saat konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Mereka terdiri dari 20 tersangka pria dan satu tersangka perempuan dari 18 kasus narkoba yang diungkap di 11 kecamatan di Bangkalan. Dan mereka menggeliat karena kepanasan saat ditampilkan di hadapan para awak media.

Bagaimana tidak kepanasan, ke-21 tersangka itu memang tidak memakai alas kaki saat dibawa ke lapangan paving di bawah terik matahari pukul 14.00 WIB.

Melihat itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Alith Alarino merespon dengan memerintahkan anggotanya mengambil keset berwarna merah di depan pintu Gedung Pelayanan, Perizinan, STTP, dan Orang Asing Sat Intelkam Polres Bangkalan untuk dijadikan alas kaki para tersangka. “Takut panas,” ungkap Alith.

Anomali cuaca di masa pancaroba dalam beberapa hari terakhir memang membuat wajah langit Kota Bangkalan tidak menentu. Kesejukan pagi dari awan mendung tipis pelahan berubah menjadi terik panas di siang hari.

Bahkan suhu di halaman sisi Utara Polres Bangkalan yang menjadi tempat digelarnya Konferensi Pers Hasil Operasi Tumpas Narkoba menunjukkan angka 34 derajat celcius saat pukul 14.00 WIB.

Pada kondisi seperti ini, BMKG mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Juga memperbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi karena peningkatan suhu udara.

Namun dalam cuaca panas itu, polres malah menggelar konferensi pers kasus narkoba. Tentu saja mereka kepanasan.

Dalam sesi itu, ada tiga tersangka yang sengaja dibariskan di bagian belakang karena mereka adalah Target Operasi (TO). Dari tangan ketiganya, Satnarkoba Polres Bangkalan menyita barang bukti seberat 15,20 gram, 5 gram, dan 6 gram. Sedangkan para tersangka non TO dibariskan di bagian depan dengan posisi jongkok.

Alith menjelaskan, pengungkapan 18 kasus narkoba itu dilakukan di 11 kecamatan dengan 3 kasus terbanyak di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Socah.

Latar belakang pekerjaan para tersangka pun beragam, mulai dari wiraswasta sebanyak 11 orang, sopir, petani, pengangguran masing-masing 1 orang, hingga swasta sebanyak 7 orang.

“Ada juga tersangka dari Lamongan dan Surabaya. Kriteria para tersangka yakni 9 pengedar dan 12 orang pemakai. Total barang bukti yang kami sita dari hasil ungkap 18 kasus itu seberat 37,6 gram serta uang tunai Rp 6.650.000,” pungkas perwira menengah asal Kota Surabaya itu.

Kasatnarkoba Polres Bangkalan, Iptu Iwan Kusdiyanto menegaskan, pihaknya tidak pernah lelah menabuh genderang perang terhadap para pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba kendatipun di masa pandemi Covid-19.

“Narkoba hingga kini masih menjadi target prioritas Polri, khususnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus menjadi prioritas di Polres Bangkalan selain kegiatan penanganan Covid-19,” singkat Iwan. ***