Breaking News:

Virus Corona di Surabaya

Update Virus Corona di Surabaya 27 September dan Syarat Gelar Konser & Acara Besar saat PPKM

Berikut update Virus Corona di Surabaya pada Senin (27/9/2021) sore, dilansir dari laman infocovid19.jatimprov.go.id. 

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Update Virus Corona di Surabaya 27 September dan Syarat Gelar Konser & Acara Besar saat PPKM
infocovid19.jatimprov.go.id
Update Virus Corona di Surabaya 27 Septembe 

SURYA.CO.ID - Berikut update Virus Corona di Surabaya pada Senin (27/9/2021) sore, dilansir dari laman infocovid19.jatimprov.go.id. 

Menurut data terbaru, kasus Covid-19 di Jawa Timur tidak mencapai angka 100 per hari. 

Sementara angka kesembuhan di Jawa Timur kian bertambah. Sore ini, sebanyak 287 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Hal serupa juga terlihat di Kota Surabaya. Ibukota Jawa Timur ini hanya mendapat tambahan 19 kasus Covid-19.

Sedangkan, angka kesembuhan mencapai 21 orang.

Ini membuktikan kasus Covid-19 di Jawa Timur dan Kota Surabaya kian melandai. 

Berikut rinciannya

KONFIRMASI BARU (+92)

+19 KOTA SURABAYA, +8 KAB. MALANG, +7 KAB. BANYUWANGI, +5 KAB. PONOROGO, +5 KAB. KEDIRI, +4 KAB. SIDOARJO, +4 KAB. JEMBER,

 +4 KAB. PACITAN, +4 KAB. GRESIK, +3 KOTA BATU, +3 KAB. BOJONEGORO, +3 KAB. PASURUAN, +3 KOTA MALANG, +3 KOTA MOJOKERTO, 

Halaman selanjutnya

Halaman
1234
Tags
PPKM
COVID-19
virus corona
Jawa Timur
Kota Surabaya
SURYA.co.id
syarat gelar konser
PPKM Level 1 di Jatim
surabaya.tribunnews.com
update virus corona di Surabaya
Berita Terkait :#Virus Corona di Surabaya
Ikuti kami di

tribun belanja

Produk Terbaru

Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanilla 800g

Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanilla 800g

Rp. 352.800
YUPI Gummi Pizza Permen Jelly 23gr

YUPI Gummi Pizza Permen Jelly 23gr

Rp. 3.000
EMINA Stick Cheese Barbeque 4pcs x 12gr

EMINA Stick Cheese Barbeque 4pcs x 12gr

Rp. 13.900
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan