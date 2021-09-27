Virus Corona di Surabaya
Update Virus Corona di Surabaya 27 September dan Syarat Gelar Konser & Acara Besar saat PPKM
Berikut update Virus Corona di Surabaya pada Senin (27/9/2021) sore, dilansir dari laman infocovid19.jatimprov.go.id.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut update Virus Corona di Surabaya pada Senin (27/9/2021) sore, dilansir dari laman infocovid19.jatimprov.go.id.
Menurut data terbaru, kasus Covid-19 di Jawa Timur tidak mencapai angka 100 per hari.
Sementara angka kesembuhan di Jawa Timur kian bertambah. Sore ini, sebanyak 287 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Hal serupa juga terlihat di Kota Surabaya. Ibukota Jawa Timur ini hanya mendapat tambahan 19 kasus Covid-19.
Sedangkan, angka kesembuhan mencapai 21 orang.
Ini membuktikan kasus Covid-19 di Jawa Timur dan Kota Surabaya kian melandai.
Berikut rinciannya
KONFIRMASI BARU (+92)
+19 KOTA SURABAYA, +8 KAB. MALANG, +7 KAB. BANYUWANGI, +5 KAB. PONOROGO, +5 KAB. KEDIRI, +4 KAB. SIDOARJO, +4 KAB. JEMBER,
+4 KAB. PACITAN, +4 KAB. GRESIK, +3 KOTA BATU, +3 KAB. BOJONEGORO, +3 KAB. PASURUAN, +3 KOTA MALANG, +3 KOTA MOJOKERTO,
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