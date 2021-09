Serial Squid Game Raih Posisi #1 di Netflix Worldwide, Sempat Dituding Plagiat Film Jepang 

SURYA.CO.ID - Publik tengah dihebohkan dengan serial garapan Korea Selatan, Squid Game, yang tayang di Netflix sejak 17 September 2021.

Serial yang berisi sembilan episode itu kini diberitakan telah menempati posisi pertama untuk serial Netflix di seluruh dunia.

Tak tanggung-tanggung, serial yang dibintangi oleh Jung Hoyeon, Park Haesoo, Wi Hajoon, dan Lee Jungjae itu, menempati posisi pertama di 83 negara.

Ini merupakan pencapaian luar biasa yang didapat Squid Game, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Sweet Home.

Pencapaian ini juga membuat seluruh pemain mendapat perhatian dari publik. Salah satunya, Jung Hoyeon, yang baru saja debut sebagai aktris melalui serial Squid Game.

Squid Game Dituding Jiplak Film Jepang

Beberapa orang melihat adanya kemiripan antara serial Netflix Squid Game dengan film Jepang berjudul As The Godw Will, yang dirilis pada 2014 lalu.

Alur cerita dari kedua tayangan tersebut melibatkan pertandingan hidup dan menggunakan permainan masa kecil, serta disebut ada kesamaan dalam filmografi seperti, bidikan close-up kepala boneka raksasa dan adegan jam hitung mundur.

Sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk membenarkan adanya kemiripan. Tapi itu hanya terjadi di bagian awal dan tidak akan terjadi di bagian-bagian berikutnya.

"Memang benar (pertandingan pertama) mirip, tapi setelah itu, tidak ada kesamaan lagi," ujar Hwang dikutip dari Kompas.com dalam artikel "Squid Game Dituding Plagiat Film As The Gods Will, Ini Kata Sutradara".