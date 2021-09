Perusahaan Global Luncurkan Marketplace Khusus Produk Makanan dan Minuman Indonesia

SURYA.co.id - Industri makanan dan minuman di Indonesia terus berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Melihat hal ini, Informa Markets sebagai perusahaan penyedia platform penyelenggara pameran terkemuka di dunia bagi industri, pasar spesialis, dan komunitas untuk berdagang, berinovasi dan tumbuh meluncurkan Saladplate Indonesia.

Saladplate Indonesia adalah sebuah marketplace business to business (B2B) khusus produk food and beverage dan perhotelan yang sepenuhnya memiliki basis konten lokal mulai dari bahasa, harga, serta domain web yang digunakan. "Hadirnya Saladplate Indonesia diharapkan mampu mendorong digitalisasi dan memangkas proses manual dalam industri F&B dan perhotelan sehingga bisnis yang dijalankan dapat lebih efisien. Pun pebisnis dapat meningkatkan daya saing dan melebarkan pasarnya untuk menciptakan peluang baru untuk terus tumbuh dan berkembang," ujar May Hu, Senior Manager, Digital Marketing & Operations l Digital Business & Advanced Analytics - Asia, Food Market dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Jumat (24/9/2021).

May menambahkan, saladplate Indonesia dibentuk dan dikembangkan secara langsung oleh Saladplate internasional. Dalam penyediaan platform dan peluncurannya, Saladplate menggandeng mitra yakni Food Market Hub (FMH), sebuah perusahaan rintisan asal Malaysia yang bergerak di bidang digitalisasi industri F&B.

Dengan adanya Saladplate, bisa menumbuhkan bisnis di industri makanan. "Berdasarkan data Informa Markets, pendapatan dari industri F&B diproyeksikan mencapai 2,884 juta dolar AS di tahun 2021," ucap May Hu.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, di tengah pandemi Covid-19 industri food and beferage (F&B) mampu mencatat pertumbuhan bisnis yang positif sebesar 2,95% pada kuartal II-2021 dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 6,66%.

