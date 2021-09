Jadwal Liga Champion, Selasa - Kamis, SCTV, Ujian Messi Vs Manchester City dan Juve vs Chelsea

Trio Messi Neymar dan Mbappe saat laga Brugge vs PSG: Berikut Hasil dan Klasemen Liga Champions dini hari tadi. laga PSG vs Manchester City, disiarkan SCTV, Rabu (29/9/2021) pukul 02.00 WIB.

SURYA.co.id I - Berikut jadwal dan siaran langsung Liga Champions 2021/2022 matchday ke-2 yang akan digelar serentak mulai Selasa - Kamis (28-30/9/2021).

Berikut jadwal empat pertandingan Liga Champions Matchday ke-2 yang disiarkan SCTV:

Shakhtar Donetsk vs Inter Milan, Selasa (28/9/2021) pukul 23.45 WIB.

PSG vs Manchester City, Rabu (29/3/2021) pukul 02.00 WIB.

Atalanta vs Young Boys Rabu 29/9/2021 pukul 23.45 WIB

Juventus vs Chelsea, Kamis (30/9/2021)

Semua pertandingan, termasuk yang diyangkan live SCTV, bisa disaksikan di beIN Spor dan live streaming Vidio.dom.

Jadwal lengkap Liga Champions 2021/2022 Matchday ke-2 tersedia di bagian bawah artikel ini.

Bagi yang hanya ingin mengikuti laporan live score, bisa mengikutinya melalui livecsore.com.

Sejumlah laga Liga Champions yang menjadi sorotan pada matchdaya kedua ini diantaranya, Paris Saint-Germain (PSG) vs Manchester City, Lalu FC Porto vs Liverpool, dan liga penutup antara Juventus vs Chelsea.

PSG vs Manchester City: Pembuktian Taji Lionel Messi

Duel tim kaya raya beda negara yakni Paris Saint-Germain kontra Manchester City, digela Rabu (29/9/2021) pukul 02.00 WIB.