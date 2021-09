BI Dukung Prospek Ekonomi Syariah Indonesia, Jadi Elemen Penting untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia khususnya wilayah Jawa, melalui gelaran Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2021.

FESyar Regional Jawa diselenggarakan secara hybrid mulai 27 September 2021 sampai 2 Oktober 2021 dengan mengusung tema “Sinergi Membangun Ekonomi Syariah Melalui Digitalisasi untuk Pemulihan Ekonomi”.

Kegiatan FESyar Regional Jawa 2021 merupakan puncak kegiatan Road to FESyar Regional Jawa yang terselenggara di beberapa perwakilan wilayah secara virtual.

Termasuk di 13 kota/kabupaten wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Kediri pada 7 – 9 September 2021 lalu.

Kepala Seksi Kehumasan KPw BI Kediri, Langitantyo Tri Gezar menjelaskan, kegiatan Road to FESyar di KPw BI Kediri digelar dengan berbagai kegiatan seperti webinar mengenai pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh dan wakaf (ZISWAF) dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kegiatan lainnya adalah sertifikasi halal, santripreneur, business matching, lomba wirausaha muda syariah dan lomba tari daerah Islami, hingga kegiatan forum lainnya terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah," urai Gezar.

Sementara Sofwan Kurnia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri turut berpesan bahwa tujuan penyelenggaraan FESyar juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah dan ZISWAF.

Selain itu FESyar meningkatkan jumlah produk halal, memperkuat sinergi kebijakan lintas lembaga dalam pengembangan EKSyar di Indonesia serta mengembangkan kemandirian pesantren dan penciptaan santripreneur dalam mendukung perekonomian.

Budi Hanoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur pada kegiatan ini menyampaikan, ekonomi syariah Indonesia terus berkembang dan menempati posisi penting dalam perkembangan ekonomi syariah global.

Menurut Islamic Finance Development Index (ICD, 2020), Indonesia naik ke peringkat dua dari sebelumnya peringkat empat pada tahun 2021. Itu berkat didukung peningkatan dalam indikator Knowledge, Awareness, dan Governance dalam indeks perkembangan keuangan syariah.

Dalam tiga tahun terakhir, posisi Indonesia terus meningkat dalam hal industri halal. Pada 2020, Indonesia masuk Top 10 di seluruh sektor industri halal (Halal Food, Islamic Finance, Moslem Friendly Travel, Modest Fashion, Pharma Cosmetics, Media and Recreation).

Budi Hanoto juga menyampaikan, salah satu strategi utama yang ditempuh

adalah fokus pada ekspor halal dengan mengintegrasikan penguatan halal value chain dengan penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi digital.



Penguatan keuangan syariah di dalamnya juga meliputi integrasi keuangan berbasis komersial dan sosial. Namun masih terdapat banyak tantangan dalam pengambangan EKSyar di Indonesia salah satunya adalah tingkat pemahaman EKSyar.

Bank Indonesia mempunyai peran dalam pengembangan EKSyar di Indonesia dengan mendorong percepatan ekonomi syariah, memprakarsai inovasi program pengembangan, merumuskan dan menerbitkan ketentuan.

“Di Jawa Timur telah dibentuk Koperasi Serikat Bisnis Pesantren (KSBP) melalui deklarasi Surabaya oleh Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Jawa Timur, dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama 17 perwakilan pesantren yang menjadi cikal bakal Himpunan Bisnis Ekonomi Pesantren (Hebitren) Nasional,” jelasnya.

Budi menjelaskan pada opening ceremony FESyar Regional Jawa 2021 yang digelar 27 September 2021 di Tunjungan Plaza, terdapat 4 hal yang diusung dalam perhelatan tersebut.

Di antaranya, Deklarasi Rumah Kurasi untuk penguatan UMKM & One Pesantren One Product (OPOP), Penandatanganan kerja sama Hebitren se-Jawa, Penyaluran pembiayaan ZISWAF dan Financial technology (fintech) untuk pembiayaan UMKM produktif. ****