Bak Politisi Muda, RM BTS Bicarakan Tentang Hiburan Korea di Museum Metropolitan New York

SURYA.CO.ID - Leader BTS, RM dinilai sudah seperti politisi muda saat diminta memberikan speech ketika mengunjungi Museum Metropolitan New York, beberapa waktu lalu.

BTS diketahui mengunjungi Museum Metropolitan New York setelah menjadi pembicara pada momen SDG dalam acara Sidang Umum PBB ke-76.

Tak sendiri, BTS ditemani oleh beberapa pejabat penting seperti, Ibu Negara Korea Selatan Kim Jung Sook, serta Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan Hwang Hee.

BTS mengunjungi Museum Metropolitan New York bersama beberapa pejabat pemerintahan. (Soompi)

Dalam kunjungan itu, Pemerintah Korea Selatan memberi hadiah sebuah karya seni yang berjudul "Rhytm of the Five Color Luster" dari seniman pernis kontemporer Chung Haecho.

BTS kemudian kembali mendapat kesempatan untuk berbicara di depan para pejabat dan tamu undangan mengenai seni dan budaya Korea Selatan.

RM sebagai perwakilan dari BTS mengatakan, saat ini budaya Korea Selatan telah dikenal oleh masyarakat dunia.

"Budaya Korea seperti, KPop, KDrama, dan KMovies kini makin dikenal. Tapi, masih banyak artis Korea yang belum mendapat perhatian dari luar negeri," terang pemilik nama asli Kim Namjoon, seperti dilansir dari Soompi.

RM melanjutkan, sebagai utusan presiden untuk generasi dan budaya masa depan yang mewakili Korea, mereka akan bekerja keras.

"Kami akan bekerja keras untuk menyebarkan kesadaran dan potensi besar yang dimiliki Budaya Korea," imbuhnya.

RM BTS memberikan pidato singkat tentang seni di depan para pejabat. (Soompi)

Karena hal tersebut, foto RM kemudian viral di situs Thegoo. RM disebut cocok sebagai politisi muda.