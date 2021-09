LIVE SCORE dan Link Live Streaming, Roma vs Udinese, Sedang Berlangsung

Tammy Abraham andalan AS ROMA vs Udinese.

SURYA.co.id I ROMA - Berikut link live streaming liga Italia Seria A, duel AS Roma vs Udinese, yang berlangsung beberapa menit lagi, Jumat (24/9/2021) pukul 01.45 Waktu Indonesia.

Kick off pertandingan baru saja dimulai. Duek AS Roma vs Udinese disiarkan langsung beIN Sport. Juga bisa disaksikan lewat live streaming vidio com.

Link live streaming vidio AS Roma vs Udinese tersedia di bagian bawah artikel.

Bagi yang ingin mengikuti laporan live score, link juga teresedia di bagian bawah artikel.

Merujuk catatan head to head kedua tim yang dirilis livescore.com, AS Roma lebih diunggulkan dalam duel kali ini.

Selain menjadi tuan rumah, tim Ibu Kota Italia tersebut mendominasi catatan kemenangan dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Dari 10 laga terakhir kedua tim, AS Roma berhasil memenangi 7 kali. Sedang Udinese menang 3 kali. Tidak pernah draw.

Pertemuan terakhir terjadi di kandang AS Roma, 14 Februari 2021 lalu. Dalam laga kandangnya ini, AS Roma berhasil mencukur Udinese dengan skor 3-0.

Rekor paling unik terjadi di tahun 2020. Kedua tim justru sama-sama kalah ketika di kandang. AS Roma kalah di kandang dengan skor 0 - 2. Sebaliknya Udinese kalah di kandang dengan skor 0 -1 . Tidak biasanya tim - tim besar kalah di kandang.

