Bangkalan Telurkan Inovasi Bang Jani, Meski Impor Beras Masih Ganggu Kedaulatan Pangan di HTN

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Tidak ada yang menampik bahwa sektor pertanian merupakan salah satu pondasi utama dalam mendorong pembangunan di Indonesia. Dan semua berkat tetesan keringat para petani untuk menjaga kedaulatan pangan.

Namun jerih payah petani hingga kini seolah masih membentur tembok bertuliskan, ‘Harga gabah anjlok ketika musim panen serta kebijakan pemerintah terkait impor beras’.

Setiap peringatan Hari Tani Nasional (HTN), benak dan angan Moh Amin (50), petani asal Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan selalu terngiang lirik lagu milik grup band Slank, ‘Pak Tani’.

‘Pak tani bajak sawah pake traktor, kerja rutin ngontrol ladang numpak Harley, ngitung laba panen pake komputer, ngirim order beras pake helicopter. Kapan….kapan semua itu akan terjadi, entah kapan, para petani hidup bagai orang di kota, gak mungkin….gak mungkin semua itu terjadi, seratus tiga tahun mungkin’

Amin merasakan sejauh ini pemerintah pelahan mulai berupaya mengurai permasalahan melalui bantuan beragam jenis mesin peralatan pertanian hingga peluncuran Kartu Tani. Namun hal itu belum mampu menyelesaikan persoalan klasik pertanian di Indonesia.

“Paling tidak harga gabah tidak jatuh ketika musim panen tiba. Apalagi saat musim panen pertama beberapa waktu lalu, pemerintah masih mengeluarkan kebijakan impor beras. Para petani tambah kelimpungan,” ungkap Amin kepada SURYA, Jumat (24/9/2021).

Ia menjelaskan, anjloknya harga gabah membuat para petani tidak mampu berbuat banyak. Satu-satunya cara adalah menjual hasil panen ke pasar sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan hidup.

“Kami butuh uang, menjual gabah senilai Rp 4.500 per KG dan beras di harga tertinggi Rp 7.500 per KG. Beras kami setelah dikulak dan digiling di Surabaya bisa terjual senilai Rp 12.000 per KG," jelas petani yang juga Ketua Kelompok Tani (Poktan) Song-osong Lombhung itu.

Permasalah itu selalu menjadi bahasan utama anggota poktan dalam setiap gelaran rapat rutin Poktan Song-osong Lombhung, yang merupakan induk dari sejumlah poktan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh Bangkalan.

Amin mengeluhkan, hingga saat ini tidak ada satu pihak pun yang bersedia menampung hasil produksi petani di Bangkalan meski sekedar menjaga harga gabah dan padi agar tidak terpuruk.