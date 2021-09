Ingin Lamongan Terbangun dengan Pendekatan Teknologi, Bupati Gandeng Tim Tekno Sains ITS

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menjajal Si Gesits, motor bertenaga listrik karya mahasiwa ITS, Kamis (23/9/2021).

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pemkab Lamongan menggandeng Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menandai kerjasama itu dengan menandatangani MoU dengan perguruan tinggi negeri tersebut, Kamis (23/9/2021)

Kerjasama dengan ITS ini merupakan salah satu realisasi semangat membangun pemda dengan melibatkan perguruan tinggi.

Apalagi masih di tengah wabah Covid-19 yang menuntut semua pihak bekerja lebih keras, mala Pemkab Lamongan berpikir efektif yaitu bahwa peningkatan kualitas pembangunan dengan penerapan teknologi sangatlah diperlukan.

"Kita gandeng ITS sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Lamongan," kata Bupati Yes, sapaan Yuhronur.

Pada 2022, Lamongan fokus pada pembangunan infrastruktur sesuai dengan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Sementara itu, delegasi ITS yang diketuai I Ketut Gunarta selaku Direktur PT ITS Tekno Sains menyampaikan, pihaknya siap membantu dan berkontribusi untuk masyarakat Lamongan, khususnya dalam pembangunan dengan pendekatan sains dan teknologi.

“Besar harapan kami ITS dapat memberi manfaat untuk masyarakat Lamongan terutama pada bidang teknologi. ITS dapat membantu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi Lamongan,” ungkap Gunarta.

Usai penandatanganan MoU, Yuhronur juga menyempatkan menjajal motor Si Gesits, salah satu kendaraan roda dua karya mahasiswa ITS Tekno Sains. Motor tersebut digerakkan tenaga listrik dan diklaim sebagai jenis skuter matic pertama di Indonesia yang dibekali teknologi pintar.

Motor listrik ini menggunakan 100 persen listrik dengan daya motor 5KW, dan mengadopsi baterai Lithium Ion. Sekali charging, si Gesits dapat menempuh perjalanan sejauh 80 – 100 KM.

Acara tersebut juga dihadiri oleh M Chusaeni selaku Ketua Tim Proyek /kasubbag ITS, Felix Andrian Prihatono selaku Manajer ITS Tekno Sains – Infotech, Desty Ajeng Pawestri selaku Bussiness staf-ITS Tekno Sains Consultant dan Manager General administration ITS Tekno Sains, Heny Kurniawati. ****