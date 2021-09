Totalitas Amanda Manopo sebagai Artis Tuai Pujian, Tak Berubah Lakukan Kebiasaan ini Selama 8 Tahun

SURYA.CO.ID - Totalitas Amanda Manopo sebagai seorang publik figur terkenal rupanya mendapat pujian.

Ternyata, Amanda Manopo punya kebiasaan yang tak pernah berubah selama 8 tahun.

Hal itu diungkap Fifi Linawaty, seorang eksekutif produser melalui akun Instagram pribadinya @fifilinawaty belum lama ini.

Fifi mengatakan, Amanda Manopo sering datang ke lokasi syuting tepat waktu.

"Tanda buat @amandamanopo , jam 6 lebih sudah di lokasi disaat kami dan crew blm datang, Sejak 8 th sudah menjadi talent iklan hingga menjadi artis sinetron terfavorite saat ini," tulisnya.

Totalitas Amanda Manopo dipuji (INSTAGRAM)

Keseriusan Amanda dalam bekerja itulah yang menjadikannya sukses seperti sekarang ini.

Sikap Amanda ini yang membuat banyak orang terutama penggemar Ikatan Cinta semakin mengagumi sosoknya.

@lalafelicia07 The best actress, best attitude mang manda

@nda102410 Masyaallah jam 6 sudah dilokasi ..kamu emank panutan man

@lizasoeyono Cocok jadi artis Panutan, ngak pernah Jumawa walau sdg diatas... Best attitude.