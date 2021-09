Sosok Yocelyn Sukma Dinoto, Sukses Berbisnis Kopi di Tengah Pandemi Covid-19

SURYA.CO.ID, SURABAYA - “Kerjakanlah yang kamu sukai”. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar namun tidak semua orang bisa menjalankan.

Padahal, ungkapan tersebut bisa mendorong kita untuk tidak mudah menyerah menjalankan satu impian.

Seperti yang dilakukan Yocelyn Sukma Dinoto dalam merintis bisnis coffe shop.

Bermula saat Aline, panggilan akrabnya, lulus kuliah di Les Roches Global Hospitality Education, Switzerland.

Ia sempat kerja di perhotelan kemudian kembali ke Indonesia dan memikirkan bisnis apa yang bisa dikembangkan.

Belum lagi, tahun 2020 pandemi Covid-19 sudah mulai menyebar.

Ia mulai tertarik dan terjun mengenal kopi-kopi nusantara.

Sebagai penikmat kopi, ia mulai mendalami dengan ikut seminar, riset dan bertemu seseorang yang expert di bidangnya.

Tahun 2020, Ia mulai membuka coffe shop di Jalan Taman Pinang Indah BB 1 no 1-2 Kabupaten Sidoarjo.

“Jadi bener kata orang, do what makes you happy. Do what you love. Itu bener banget,” kata Yocelyn Sukma Dinoto, Selasa (21/9/2021).

Diakui Aline merintis coffe shop bukan hal mudah.