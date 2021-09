Jadwal Liga Italia, Link Live Streaming Fiorentina vs Inter Milan, Berebut Top Klasemen, Pukul 01.45

Inter Milan, Hakan Calhanoglu menjadi andalan saat melawan Fiorentina. Link live streaming Fiorentina vs Intermilan ada pada artikel di bawah.

SURYA.co.id I MILAN - Berikut jadwal dan live streaming Liga Seria A Italia pekan ini, mulai Rabu - Minggu (22-26/9/2021).

Semua pertandingan disiarkan live vidio.com. Link live streaming ada di bagian akhir artikel.

Bagi yang ingin cukup mengikuti laporan live score, bisa melihatnya di livescore.com. Link ada dibagian bawah artikel.

Di hari Rabu, tersaji empat laga. Dimulai nanti pukul 01.45 WIB. Ada tiga laga digelar dalam waktu yang sama.

Atalanta vs Sassuolo,

Fiorentina vs Inter Milan

Salernitana vs Verona

Lalu Rabu malam, pukul 23:30 WIB, ada laga Spezia vs Juventus

Dari tiga pertandingan malam ini, laga Fiorentina vs Inter Milan paling menjadi sorotan. Inilah laga bigmatch liga Serie A pekan ini.

Laga ini diprediksi akan berlangsung panas. Kedua tim sama-sama akan ngotot menang untuk berebut papan atas klasemen.

Inter Milan bisa pimpinan klasemen

Tim tamu, Inter Milan saat ini menempati urutan dua klasemen dengan modal 10 poin dari 4 kali laga, tiga menang dan sekali seri.