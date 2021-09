Lord Adi MasterChef Indonesia Season 8 Awalnya Terlihat Tak Serius, Jesselyn: Ternyata Strategi

SURYA.CO.ID - Jesselyn juara MasterChef Indonesia Season 8 mengungkapkan sosok Lord Adi sebenarnya.

Saat jadi bintang tamu video konten YouTube Vidi Aldiano, Jesselyn mengungkapkan strategi Lord Adi saat kompetisi memasak itu berlangsung.

Salah satunya kehebatan Lord Adi yang tersembunyi di awal-awal kompetisi memasak.

Di samping itu, Jesselyn mengakui kehebatan Lord Adi yang tidak bisa diragukan lagi. Salah satunya soal ketajaman indera perasa Lord Adi.

Ia menyebut Lord Adi mengetahui bumbu masakan apa yang kurang atau sebaliknya.

"He's special talent adalah he's palate, he's palate is the best. Karena dia beneran tahu apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, itu semua dia bisa tahu," ungkap Jesselyn dikutip Senin, (20/9/2021).

Baca juga: Lord Adi Blak-blakan soal Tarif Endorse setelah Masterchef Indonesia 8, Olivia Terkejut: Ah, Bohong!

Kehebatan Lord Adi ketahui Jesselyn dengan baik, karena ia berkesempatan bergabung menjadi satu tim.

"Aku pernah setim sama dia, aku pernah tanya apa yang kurang. Mau sementah apapun, dia bakal tes, karena dia tahu rasanya kayak gimana," ucap Jesselyn.

"Nah, itulah the real chef, dia enggak takut untuk mencoba, mau mentah, mau belum masak, dia coba," tutur Jesselyn melanjutkan.

Strategi Lord Adi