11 Kecamatan di Lamongan Berstatus Zona Hijau, Bupati Yuhronur Efendi Berpesan Seperti Ini

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Data yang berhasil dihimpun SURYA.CO.ID dari Satgas Covid-19 Lamongan menunjukkan, kecamatan di Lamongan yang berstatus zona hijau atau zona risiko penyebaran Covid-19 terkontrol terus bertambah.

"Dari 27 kecamatan di Lamongan, saat ini ada 11 kecamatan dengan status sebagai zona hijau," kata Bupati sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Lamongan, Yuhronur Efendi, Senin (20/9/2021).

Diungkapkan, berdasarkan hasil asesmen dari Kemenkes RI saat ini Lamongan berada di level 1 dengan status PPKM level 3. Data indikator level 1 ini, d iantaranya adalah kasus konfirmasi kurang dari 20 per 100 ribu penduduk per minggu . Saat ini, kasus konfirmasi Covid-19 di Lamongan adalah 3,16 persen.



"Indikator lainnya adalah perawatan di rumah sakit (RS) kurang dari 5 per 100 ribu penduduk per minggu dan jumlah perawatan di RS di Lamongan saat ini 0,08 persen, " ungkapnya.

Sedang indikator selanjutnya, tingkat kematian penduduk kurang dari 1 per 100 ribu penduduk per minggu dan di Lamongan indikatornya adalah 0,00 persen.

Terkait respons kesehatan harus memadai, d imana hal ini terdiri dari testing, tracing dan treatment BOR juga menjadi indikator.

Testing kurang dari 5 persen per minggu dan di Lamongan 0, 77 persen, tracing lebih dari 14 rasio kontak erat per kasus konfirmasi per minggu dan Lamongan 18,33 serta untuk treatment BOR kurang dari 60 persen per minggu, di Lamongan saat ini adalah 2,10 persen.

Meski kasus Covid-19 di Lamongan telah menurun, Yuhronur tetap mengajak masyarakat untuk taat dan patuh untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Zona hijau ini harus dipertahankan dengan aktivitas yang tetap mengedepankan prokes. Taati peraturan untuk melakukan jaga jarak fisik dan sosial. Wajib memakai masker jika keluar rumah dan keluar rumah seperlunya saja serta menghindari kerumunan.

"Dan jangan pernah terbesit euforia dalam menghadapi zona hijau ini," pungkasnya.