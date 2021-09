Telkom Hadirkan TNLDP, Platform Dukung Teknologi Digitalisasi Maritim, Transportasi, dan Logistik

SURYA.co.id | SURABAYA - Instruksi presiden (Inpres) nomor 5 Tahun 2020 tentang “Penataan Ekosistem Logistik Nasional” menjadi pendorong meningkatkan kinerja logistik nasional.

Memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Terkait hal tersebut, PT Telkom telah meluncurkan Telkom National Logistics Digital Platform (TNLDP).

"Yang bertujuan untuk membentuk Platform Digital Logistik Nasional yang terbuka untuk banyak pihak terkait, dengan memanfaatkan kemampuan digital terkini, dikembangkan melalui TRIBE dan Anak Perusahaan," kata Ambari, Deputy EVP Infrastructure Telkom Regional 5 Jatim Bali Nusra.

Ambari mengungkapkan hal itu saat hadir sebagai pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS), Sabtu (18/9/2021).

Upaya untuk mencapai keadaan akhir, katanya, membutuhkan proses yang lama, transformasi tercepat dimulai dari digitalisasi pesanan dan kontrol bangunan menara. Kedua hal itu memberikan visibilitas, dan mengakhiri 2 pelacakan jejak akhir.

"Mendigitalkan semua saluran O2O dan menghubungkannya dengan pemenuhan dan mendigitalkan semua transaksi untuk dikendalikan dari ekosistem menara kontrol," jelas Ambari dalam kegiatan bertema “Moving Forward with Education and Technology for Maritime, Transportation and Logistics in the industrial era 5.0” tersebut.

Pemerintah pun telah meluncurkan salah satu platform informasi public National Logistic Ecosystem (NLE) yakni single portal Ekosistem logistik menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen international melalui single portal yang diakses seluruh logistics player.

"Berorientasi pada sinergi proses melalui pertukaran data, simplifikasi, penghapusan repetisi dan duplikasi," ungkap Ambari.

Selain Ambari, kegiatan yang berlangsung dalam dua hari itu juga menghadirkan sejumlah narasumber.