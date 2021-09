Bank Jatim Raih 2 Penghargaan di Ajang Indonesia Human Capital Award VII 2021

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim meraih dua penghargaan dalam ajang 'Indonesia Human Capital Award VII 2021' yang diselenggarakan oleh Economic Review.

Bank Jatim berhasil meraih dua titel penghargaan, yaitu The Best-Indonesia HC Director 2021 dan 4th The Best of IHCA of The Year 2021 (Platinum Award –A Very Excellent) kategori Public Company Bank Buku 3.

Bertempat di Rama Shinta Resto Prambanan Yogyakarta, kegiatan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Acara penganugerahan yang bertajuk 'Managing People Collaboration through HC Data Analytics & Technology Savvy in Complex Era' ini dihadiri langsung oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Bank Jatim, Erdianto Sigit Cahyono bersama dengan Direktur Risiko Bisnis bankjatim, Rizyana Mirda.

Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Perusahaan yang berhasil dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi Human Capital Indonesia melalui penerapan Strategic Human Capital Management, Talent Development, Performance Management dan Technology Proponent sehingga mampu bersaing di tingkat Regional ASEAN serta meningkatkan produktivitas, daya saing, dan Human Capital Index secara Global.

Proses penjurian “Indonesia Human Capital Award – VII-2021” melibatkan banyak pihak antara lain Economic Review, Perbanas Institute, NBO Group, Thomas International, Indonesia-Asia Institute, GNIK- Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, Universitas Al Azhar Indonesia, Perempuan Pemimpin Indonesia, Indonesia Leaders Foundation serta Ideku Group.

"Bank Jatim sangat bersyukur atas penghargaan yang telah diterima. Hal ini menegaskan bahwa Bank Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam berperan serta meningkatkan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan, salah satunya melalui peningkatan kualitas SDM," kata Erdianto Sigit Cahyono, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bankjatim, Jumat (17/9/2021).

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Economic Review dan dewan juri atas penghargaan yang diraih Bank Jatim dalam event Indonesia Human Capital Award VII 2021.

"Syukur Alhamdulillah, kami telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan apresiasi ini. Adanya pandemic COVID-19 tentunya berpengaruh terhadap kegiatan operasional Bank Jatim, sehingga kami melaksanakan sejumlah strategi baru agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik," tambah Erdianto.