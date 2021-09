Jadwal Siaram Liga Inggris. Liga Italia, dan Liga Spanyol, Bigmatch Real Madrid vs Valencia

Rodrygo Goes menjadi Real madrid VS Valencia di Laliga.

SURYA.co.id I - Berikut jadwal lengkap Liga Italia 2021-2022 pekan keempat.

Ada Big match Juventus Vs AC Milan disiarkan langsung RCTI dan live streaming RCTI, Minggu Malam atau Senin (20/9/2021) dinihari pukul 01.45.Pertandingan lain yang disiarkan RCTI adalah Udinese vs Napoli , Selasa (21/9/2021) pukul 01:45 WIB.

Semua pertandingan Liga Italia Seria A bisa disaksikan melalui live streaming Bein Sport 2.

Liga Inggris pekan 5 akan digelar serentak Sabtu (18/9/2021) dan Minggu (19/9/2021). Semua pertandingan bisa disaksikan live treaming Mola TV.

Khusus dua pertandingan, juga bisa disaksikan di SCTV , yaitu Aston Villa vs Everton dan Tottenham Hotspur vs Chelsea.

Liga Spanyol disiarkan langsung beIN Sport, juga bisa disaksikan secara live streaming di Vidio. Ada bigmatch Real Madrid vs Valencia. Laga panas lainnya, Atletico Madrid vs Athletic Bilbao pada Sabtu pukul 21.15 WIB dan Barcelona vs Granada.

Baca juga: Jadwal Liga Italia, Live RCTI dan Bein Sport 2, Ada Big Match Juventus vs AC Milan,

JADWAL LIGA INGGRIS PEKAN ke -5

SABTU, 18 SEPTEMBER

02:00

Newcastle United Vs Leeds United (Mola TV

18:30

Wolverhampton Wanderers Vs Brentford (Mola TV)

21:00

Burnley Vs Arsenal (MOLA TV)