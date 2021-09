YMI Salurkan Bantuan Paket Sembako kepada 267 Pekerja Lepas dan Petugas Masjid ITS

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Yayasan Manarul Ilmi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (YMI ITS) menggelar aksi sosial dalam rangka Dies Natalis ke-61 ITS.

Aksi sosial tersebut diwujudkan dengan menyalurkan 267 paket sembako kepada pekerja lepas, tenaga Satuan Keamanan Kampus (SKK), dan petugas harian Masjid Manarul Ilmi.

"Kami YMI ITS mewakili alumni ingin berbagi kebahagiaan dalam rangka Dies Natalis ITS ke-61 untuk para tenaga harian lepas, SKK, dan petugas harian Masjid Manarul Ilmi," kata Humas YMI ITS, Arief Wisnu usai pemberian bantuan secara simbolis di ITS, Jumat (17/9/2021).

Arief mengatakan selama ini kehadiran para tenaga lepas, SKK dan petugas harian Masjid Manarul Ilmi jarang dirasakan tapi karyanya atau hasil kerjanya sangat berarti buat ITS.

"Dengan kehadiran mereka kebersihan kampus dan keamanan kampus terjaga. Pemberian bantuan paket sembako ini sebagai bagian rasa terima kasih dari alumni melalui YMI ITS," lanjitnya.

Selain dalam rangka memperingati Dies Natalis ITS, bantuan diberikan untuk meringankan beban para pekerja lepas yang terdampak pandemi Covid-19.

"Tentu ini walaupun pandemi sudah melandai, tapi dampak pandemi sangat terasa. Mudah-mudahan apa yang dibantu alumni melalui YMI ITS dapat meringankan beban pekerja lepas dan membuat mereka merasa diperhatikan," katanya.

Ia pun mengucapkan terima kasih atas bantuan para donatur sehingga bisa terus melakukan aksi sosial di masa pandemi ini.

Wakil Rektor II ITS, Mas Agus Mardyanto mengapresiasi langkah YMI untuk memberikan bantuan kepada para pekerja lepas di kampus setempat.

"YMI ini didirkan untuk tujuan sosial. Tak hanya membantu ITS tapi masyarakat juga. Setiap tahun mereka sering membantu tenaga harian lepas dan tenaga SKK," katanya.

Mas Agus Mardyanto mengungkapkan, sebelumnya YMI ITS juga memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yatim civitas ITS yang meninggal karena Covid-19.

"Ini sangat bermanfaat bagi kami, civitas akademkka dan masyarakat. Mudah mudahan bisa terus berlanjut," pungkasnya.