Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Munjiyat Lengkap Arab - Latin, Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad
Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamiil ahwali wal afat.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Munjiyat
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Munjiyat dalam bahasa arab, latin dan terjemahan.
Sholawat Munjiyat adalah sholawat penyelamat. Bacaan sholawat ini juga sering disematkan dalam doa-doa.
Isi kandungan sholawat munjiyat bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW agar memdapatkan keselamatan dari marabahaya.
Sholawat Munjiyat
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلاَةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ
وَتَقْضِيْ لَنَابِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَيِّئَاتِ
وَتَرْفَعُنَابِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ
مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ
Tulisan latin
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Sholawat Munjiyat
Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad
sholatan tunjina biha min jamiil ahwali
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