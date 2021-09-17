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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Munjiyat Lengkap Arab - Latin, Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad

Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamiil ahwali wal afat.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Munjiyat Lengkap Arab - Latin, Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad
SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Munjiyat 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Munjiyat dalam bahasa arab, latin dan terjemahan.

Sholawat Munjiyat adalah sholawat penyelamat. Bacaan sholawat ini juga sering disematkan dalam doa-doa.

Isi kandungan sholawat munjiyat bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW agar memdapatkan keselamatan dari marabahaya.

Sholawat Munjiyat

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَلاَةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ

وَتَقْضِيْ لَنَابِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَيِّئَاتِ

وَتَرْفَعُنَابِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ

مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

Tulisan latin

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Tags
sholawat
Sholawat Munjiyat
Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad
sholatan tunjina biha min jamiil ahwali
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