Ketua Umum KADIN Indonesia Siap Melakukan Pelantikan Pengurus

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Arsjad Rasjid, menerima program umum organisasi dan pokok pokok kebijaksanaan KADIN Indonesia 2021 - 2025 dari Tim Ad Hoc, Kamis (16/10/2021).

Arsjad Rasjid menjelaskan bahwa agenda hari ini, adalah bagian dari Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang digelar 31 Juli - 1 Agustus lalu di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dengan selesainya agenda hari ini, menurut Arsjad Rasjid, sebagian dari hutang pekerjaan Munas KADIN dapat dikatakan selesai.

"Setelah ini, kami akan mantap dan siap melaksanakan pelantikan pengurus KADIN Indonesia," kata Arsjad.

Sebelum pelantikan dilakukan, Arsjad mengaku ia masih harus bertemu satu persatu dengan calon pengurus.

Ia berniat membahas program kerja calon pengurus, dan orang-orang yang akan diajak oleh para pengurus.

Pada intinya, Ketua Umum KADIN Indonesia, ingin memastikan para calon pengurus, bisa bahu membahu membangun KADIN yang lebih baik lagi.

"Saya sebagai ketua umum, bertemu dengan setiap wakil ketua umum, wakil ketua umum koordinator dan juga kepala kepala badan, secara personal, one on one. Saya ingin mendiskusikan program-program dari setiap WKU atau kepala badan, dan juga kepengurusannya. Siapa komisi tetapnya, siapa wakil ketua komisi tetap. Ini harus dijabarkan," beber Arsjad.

Setelah pelantikan, agenda berikutnya adalah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang kemudian dilanjut dengan pengukuhan pengurus dan hasil rapimnas.

Mantan CEO Indika Group ini menjelaskan, ia berharap pengukuhan dapat dilakukan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.