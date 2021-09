Pesan Pakai Bahasa Inggris, Dapat Diskon 10 Persen di Bicopi Cafe WTC Surabaya

EDUCAFE BICOPI - Suasana gerai keempat edu cafe "Bicopi" di area World Trade Center (WTC) Surabaya, Kamis, (16/9/2021). Selain tawaran kenyamanan di tengah kota, kafe ini juga mengedepankan sisi edukasi. Di antaranya, pengunjung bisa mendapatkan potongan harga jika saat memesan dengan berbahasa Inggris.

SURYA.co.id | SURABAYA - Owner lembaga kursus bahasa Inggris Brilliant English Court di kampung Inggris Pare, KRA Christian Sabilal Pussung, membuka cafe Bicopi di Surabaya.

Di cafe yang berada di kompleks WTC e mall, Surabaya merupakan cabang keempatnya.

Di cafe keempatnya ini, Abi, panggilan akrab Christian, memberlakukan hal khusus.

"Yaitu siapa yang pesan dengan menggunakan bahasa Inggris, maka dapat diskon 10 persen untuk pembelian minuman," kata Abi saat ditemui di Cafe Bicopi WTC, Kamis (16/9/2021).

Hal itu tak lepas dari target Abi, mengedepankan sisi edukasi yang bisa terus dikembangkan oleh para konsumen, terutama dalam berbahasa Inggris.

"Biar orang menjadi lebih pede dalam menggunakan bahasa Inggris. Selama ini yang kami tahu, sebenarnya bisa berbahasa Inggris, hanya terkadang orang malu atau kurang pede dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya," ungkap Abi.

Sementara Bicopi Cafe, sudah berdiri sejak 2020 dengan membidik wilayah Surabaya kota. Kota Pahlawan dianggap potensial untuk mengembangkan kesukaan kopi pada masyarakat urban.

“Fokus utama minuman kami ialah kopi dengan perpaduan variasi coklat yang akan memberikan sensasi serta cita rasa yang memunculkan kenikmatan berbeda,” jelas Abi.

Bahan baku kopi dan cokelat juga berkualitas premium dan disajikan dengan modern serta dengan harga yang sangat terjangkau.

Konsep yang disajikan bisa take away dan dine in untuk memudahkan para penikmat minuman Bicopi mendapatkan pelayan terbaik. Kopi yang disajikan disesuaikan dengan lidah serta kesukaan pada coklat yang membuat tenang.