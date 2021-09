Peluncuran New MG ZS Tanggal 9 Bulan 9 Bakal Bawa Keberuntungan

Morris Garage (MG) luncurkan The New MG ZS, model SUV, secara virtual pada Kamis (9/9/2021).

SURYA.co.id - Belum lama ini, Morris Garage (MG) melakukan pembaruan pada model SUV mereka yakni The New MG ZS, secara virtual pada Kamis (9/9/2021). Namun pada saat peluncurannya, The New MG ZS yang hadir dengan tiga varian itu belum dilengkapi dengan harga.

Kali ini, MG Motor Indonesia resmi mengumumkan harga mobil The New MG ZS yang dibanderol dengan rentang harga mulai dari Rp 269,8 juta hingga Rp 309,8 juta. Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG Motor Indonesia mengatakan, dengan redefined expectations sebagai landasan, pihaknya yakin persepsi konsumen mengenai SUV yang bernilai tinggi akan berubah dengan kehadiran New MG ZS.

Sebuah kombinasi antara harga terjangkau, desain premium, keselamatan maksimal untuk kenyamanan menyeluruh dari sebuah pengalaman berkendara dan kepemilikan sebuah legenda Inggris. “Tanggal 9 bulan 9 menjadi pilihan tanggal baik bagi MG Motor Indonesia dalam meluncurkan SUV terbarunya bagi pasar Indonesia. Namun, mengikuti strategi penjualan dan pemasaran, kami masih menyimpan rapat harganya dan kami telah memutuskan bahwa inilah harinya untuk berbagi kabar baik tersebut kepada seluruh penggemar New MG ZS,” ucap Arief, Rabu (15/10/2021).

Lihat Foto The New MG ZS(MG) The New MG ZS tampil dengan gaya baru, yakni Exclusive High-gloss grille yang menghiasi sisi depan tetap menyangga logo ikonik dan klasik oktagonal MG. Di setiap sisi bagian depan bertengger juga dua lampu besar yang kini lebih modern menggunakan LED projector headlights. Tomahawk alloy wheels yang menghiasi keempat rodanya ditambah spoiler belakang yang meningkatkan tampilan sporty tidak hanya mobil tetapi juga penggunanya.

Sementara pada bagian kabin, sudah disematkan kombinasi 6-way Electric Adjustable Driver Seat, pengemudi akan lebih mudah dan nyaman dalam mengatur posisi duduk hanya dengan sentuhan satu jari.

Soal jantung pacu, The New MG ZS dibekali dengan mesin berkapasitas 1.5 L, yang mampu menghasilkan tenaga 114 Ps pada 6.000 rpm dengan torsi maksimal 150 Nm pada 4.500 rpm. The New MG ZS ditawarkan dalam tiga varian, yakni Active, Ignite dan Magnify, yang hadir dengan empat pilihan warna, yakni Arctic White, Scarlet Red, Silver Metallic dan Black Knight. Berikut harga The New MG ZS (OTR Jakarta): - New MG ZS Activate Rp 269,8 juta - New MG ZS Ignite Rp 289,8 juta - New MG ZS Magnify Rp 309,8 juta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Resmi, The New MG ZS Dibanderol Mulai Rp 269 Jutaan".

